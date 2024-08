Il sindaco che riduce le bollette ai cittadini acquistando energia rinnovabile

A Melbourne, il sindaco Nick Reece si ricandida promettendo di acquistare fino a due milioni di dollari australiani per acquistare energia, rigorosamente rinnovabile, da rivendere ai cittadini per abbassare le bollette. Un gigantesco piano di energia condivisa

Succede dall’altra parte del mondo. Ma potrebbe essere un esempio da seguire ovunque. Perché il problema delle bollette energetiche troppo care, in questo periodo, è lo stesso a ogni latitudine. Il che potrebbe sembrare paradossale con il boom rinnovabile in corso.

Nick Reece, sindaco del Partito laburista di Melbourne, si presenta per il secondo mandato con una proposta che a suo modo entra nella storia della transizione energetica: dar vita alla più grande comunità energetica collettiva del mondo.

La città di Melbourne acquisterà fino a 2 milioni di dollari di energia all’ingrosso da rivendere ai cittadini

Il suo piano si chiama MPower: vuole mettere insieme cittadini ed esercizi commerciali nella stragrande maggioranza dei quartieri della metropoli australe per contrattare energia all’ingrosso, ovviamente di origine rinnovabile, con l’obiettivo di abbassare la bolletta finale.

Ha spiegato il suo progetto sulla piattaforma del social X, in cui ha scritto: “L’acquisto all’ingrosso funziona e sappiamo che può ridurre le bollette elettriche di centinaia di dollari all’anno, riducendo al contempo in modo significativo le emissioni di gas serra”.

Reece ha anche annunciato i dettagli: attraverso i fondi del consiglio municipale metterà a disposizione la somma di 2 milioni di dollari per iniziare la contrattazione per l’acquisto di elettricità l’anno prossimo ed essere operativo nel 2026.

Le bollette elettriche sono salite anche in Australia, nonostante il boom dell’energia rinnovabile

Il sindaco di Melbourne ha pure fatto sapere di aver contatto altre amministrazioni pubbliche del Paese, dove sono in corso iniziative simili, come ha raccontato l’edizione australiano del quotidiano The Guardian.

Già nel 2020, la città di Sydney ha firmato un accordo per la fornitura di energia rinnovabile in tutta la città, comprese biblioteche, parchi e centri comunitari. Ma ora Reece vuole andare decisamente oltre: “Potranno partecipare anche tutti quei cittadini che vorrebbero installare nelle loro case pannelli solari ma non possono“.

