Bollette meno care con più rinnovabili, dice l’Enel

Bollette meno care solo con più rinnovabili, dice il n.1 dell’Enel Francesco Starace. Ma in Italia serve uno forzo per sbrogliare “l’ingorgo normativo“.

Bollette meno care: i consumi calano, anche grazie al clima

Starace ha parlato di rinnovabili nell’illustrare il piano industriale, che prevede la cessione di attività non core per 21 miliardi di euro. Ma che “non rallenta la crescita nelle rinnovabili, bensì lo mette a fuoco, nei paesi core in cui possiamo servire un grande bacino di clienti“.

Il piano prevede un focus sulla presenza in sei mercati chiave: Italia, Spagna, Stati Uniti, Brasile, Cile e Colombia, con l’uscita, in particolare, da Perù e Argentina. Secondo l’AD del colosso italiano dell’energia, “non c’è un reale legame tra le politiche a breve termine dei governi e il tema molto più grande della riduzione dei consumi. Consumi che si stanno già abbassando anche grazie al clima. Noi abbiamo anche politiche commerciali che incentivano la riduzione dei consumi. Il tema dell’aiuto alle aziende che non riescono a fronteggiare gli aumenti delle bollette è abbastanza logico. Non trovo una contraddizione, ma un aggiustamento per tenere in piedi un sistema economico che altrimenti rischia di schiantarsi, a causa dei prezzi del gas così inaffidabili e volatili“.

Domande di allacciamento al solare triplicate, da famiglie e imprese

Entro il 2025, il gruppo prevede di aggiungere circa 21 GW di capacità rinnovabile installata (di cui circa 19 GW nei paesi core). ln Italia installerà circa 4,2 GW di nuova capacità rinnovabile, circa il 22% del totale dei Paesi core. “Oggi con la visibilità che abbiamo è quello che pensiamo di poter installare. La nostra potenzialità è di 30 GW, ma ci vuole uno sforzo per diminuire l’ingorgo normativo. Non abbiamo un limite all’appetito all’investimento in Italia, ma è la capacità del sistema di processare le richieste in corso”. Se le misure del Governo per sbloccare gli impianti rinnovabili saranno attuate, i nostri 4 GW di rinnovabili potrebbero raddoppiare“, ha aggiunto Starace. Le bollette “scenderanno quando faremo scendere la componente fossile. Gli italiani la scelta la stanno facendo da soli: sono triplicate le domande di allacciamento al solare da parte di famiglie e imprese. Più presto lo facciamo avvenire, più siamo protetti da questa volatilità derivante dai prezzi dell’energia“.

Bollette meno care? Mercato di “maggior tutela” verso l’esaurimento

Guardando ai consumi domestici, Starace ha detto che “è il mercato a dirci quale tipo di cliente preferisce il prezzo fisso, che è mediamente preferito da famiglie e attività commerciali di taglia non enorme. Gli altri hanno preferito il prezzo variabile, anche se quest’anno non sono stati propriamente contenti. Non è comunque la nostra scelta di andare a selezionare la clientela“.

Il mercato di maggior tutela, “si sta esaurendo da solo. L’uscita è abbastanza accelerata e con il progressivo passare del tempo, a prescindere dell’intervento regolatorio, non è un grande problema. Finirà un po’ prima o un po’ dopo rispetto a quanto ipotizzato. Ormai il tema è sempre meno importante“.

ùEnel non ha accusato “sofferenze” finora “da un peggioramento del pagamento delle bollette da parte degli utenti perché il grosso dei nostri clienti non ha sperimentato una variazione dei prezzi, quindi i pagamenti sono stati regolari“. E la società non vede “una minaccia per il periodo 2023-2024“.

