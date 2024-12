Bollette del gas, il prossimo inverno sarà il più costoso di sempre in Italia

L’inverno che sta per arrivare si preannuncia come il più costoso mai registrato per le famiglie italiane. La spesa per le bollette del gas sarà più alta anche del biennio 2022-23, segnato dall’emergenza dei prezzi a causa del conflitto in Ucraina. Perché i prezzi sono tornati sopra i 45 euro e non c’è più il “paracadute del governo.

L’inverno del nostro scontento. Come consumatori, soprattutto, per le bollette che andremo a pagare nei prossimi mesi. Nonostante gli stoccaggi pieni e una ridotta capacità di utilizzo dei gasdotti, il prezzo del gas ha raggiunto i 48 euro al megawattora, spinto soprattutto dalle tensioni geopolitiche nei Paesi fornitori. A ciò si aggiungono le previsioni di temperature più rigide rispetto agli ultimi anni e l’inefficienza energetica del parco abitativo italiano, tra i meno performanti in Europa.

Lo sostiene il think tank ambientalista Ecco, in una analisti appena pubblicata sul suo sito. Finita la copertura dei fondi messi a disposizione del governo per “raffreddare” le tariffe, emergono tutte le controindicazioni dell’eccessiva dipendenza dal gas. Che si riflette, del resto anche sulle bollette dell’elettricità, tra le più alto in Europa. Proprio perché i prezzi dell’energia sono troppo dipendente dalle centrali a gas.

Bollette del gas, le stime nelle principali città italiane: a Milano si arriverà a spendere fino a 232 euro in più

Un’analisi recente – come si legge sempre nel report di Ecco – ha stimato la spesa per le bollette del gas durante la prossima stagione invernale (novembre 2024 – marzo 2025) per abitazioni di tre diverse metrature – 38, 70 e 110 metri quadri – in tre grandi città italiane: Milano, Roma e Palermo.

A Milano, per una casa di 70 mq con classe energetica G, la spesa stimata sarà di circa 1.403 euro. Il 232€ in più rispetto all’inverno della crisi energetica (2022-2023) e il 68% in più rispetto al periodo pre-Covid. Per una casa più ampia (110 mq), i costi salgono a 2.143€, mentre per una piccola abitazione di 38 mq, la bolletta si attesterà intorno a 788 euro.

A Roma l’incremento per una casa di 70 mq sfiora i 430 euro rispetto all’inverno 2022-2023, con una spesa totale di circa 1.380 euro. Mentre rispetto al periodo pre-crisi si parla di un aumento di 635 euro. A Palermo, come in tutto il sud Italia, l’aumento è più contenuto, tra 50 e 210 euro rispetto all’inverno 2022-2023, ma per abitazioni di 110 mq l’incremento rispetto al periodo pre-Covid raggiunge i 420 euro.

Per risparmiare “solo” l’efficienza energetica

La situazione dei costi è ben diversa per chi vive in abitazioni efficienti. Una casa in classe energetica A registra una spesa fino al 65% inferiore rispetto a una di classe G, traducendosi in risparmi fino a 1.400€ l’anno.

“Rendere più efficiente il parco abitativo italiano è l’unica soluzione strutturale per ridurre i costi energetici e garantire sicurezza e risparmio alle famiglie“, è la tesi degli analisti di Ecco. “Politiche mirate a incentivare la riqualificazione energetica, come il mantenimento dell’Ecobonus al 65%, rappresentano uno strumento essenziale. Al contrario, tagliare tali misure senza alternative rischia di esporre le famiglie a spese insostenibili”.

Per il think tank Ecco, l’efficienza non è solo una questione di risparmio sulla bolletta. Tra il 2021 e il 2022, la crescita del settore delle ristrutturazioni profonde ha generato un incremento del 19,6% della Pil e del 3,8% dell’occupazione. Un parco abitativo efficiente consente di “ridurre le emissioni urbane e contrastare il cambiamento climatico, diminuire la dipendenza dal gas, aumentare la competitività delle imprese italiane, prevenire costi futuri legati all’inazione, come interventi di adattamento e mitigazione”.

