Bollette elettriche/3 Come scegliere le tariffe più convenienti in poche mosse

Bollette elettriche e tariffe: come scegliere quelle più convenienti sul mercato libero dell’energia senza far fumare il cervello? Ecco qualche consiglio, nella terza puntata del nostro vademecum. Qui la prima e qui la seconda.

di Cosimo Piovasco

Prima di capire come cambiare fornitore e come risparmiare nella scelta, occorre fare una premessa. Sottoscrivere un contratto di fornitura elettrica è più complicato rispetto alla scelta di una tariffa per lo smartphone.

Bisogna saper leggere una bolletta che è composta da molte voci, nonostante le semplificazioni introdotte dall’’Authority negli ultimi anni. Così come bisogna sempre stare attenti alle scadenze: spesso le offerte più convenienti durano uno o al massino due anni. Poi l’operatore presenta una nuova offerta, che è spesso più onerosa. Quindi bisogna anche abituarsi a cambiare fornitore, cogliendo le occasioni migliori ogni volta che se ne presenta l’occasione.

Cosa sapere prima di cambiare fornitore

Fatta questa doverosa premessa, passiamo alle prime mosse per cambiare fornitore. Come prima cosa è bene ricordare che gli operatori sul mercato libero possono fare offerte solo sulla componente che riguarda il costo dell’energia: in pratica, quanto si paga al chilowattora.

Le altre voci (trasporto, gestione del contatore, contributo alla commercializzazione) sono fissate dall’Arera, l’Autorità di regolazione Energia Reti Ambiente che oltre di luce&gas si occupa anche di rifiuti e servizio idrico. Al prezzo finale della bolletta vanno poi aggiunti tasse locali e Iva.

Sul mercato, al momento, ci sono centinaia di operatori, con offerte di tutti i tipi (prezzo fisso o variabile, sconti a periodo limitato, tariffe biorarie). Come scegliere, allora, la tariffa più conveniente? Si può utilizzare un comparatore oppure consultare sul sito dell’Authority il portale delle offerte. In entrambi i casi, sarà bene avere a portata di mano una bolletta per leggere il codice cliente da inserire nel comparatore. E ottenere così le offerte migliori anche a seconda delle zone di residenza.

Quali sono le differenze tra un normale comparatore commerciale e il portale offerta dell’Arera? Nel primo caso, vengono spesso richiesti dati personali nel compilare il prospetto che porta a individuare le tariffe più convenienti. Dati che vengono poi utilizzati come dati di mercato. Il portale dell’Arera non utilizza i dati personali.

I consumi variano in base allo stile di vita

Il nuovo obbligo di passaggio al mercato libero, come abbiamo detto, richiede un consumatore più “consapevole”: non deve solo fare lo sforzo di saper leggere al meglio la bolletta e studiare le nuove offerte. Deve anche capire che può risparmiare in base al suo stile di vita.

Una famiglia che passa per lo più il suo tempo fuori di casa può ricorrere a tariffe biorarie, con tariffe più basse nelle ore serali. Ore in cui concentrerà anche i suoi consumi più dispendiosi, tipo l’utilizzo di lavatrice e lavastoviglie. Sulla bolletta solitamente sono indicate le fasce orarie di maggior consumo.

Meglio un prezzo fisso o uno variabile?

Non è mai una scelta facile e dipende dalle abitudini del consumatore. Le offerte a prezzo fisso prevedono una tariffa bloccata per un periodo di 12 o 24 mesi, terminato il quale l’operatore farà una nuova offerta spesso meno conveniente. L’offerta variabile (o “indicizzata”) varia mensilmente in base all’andamento del mercato all’ingrosso. Con il prezzo fisso il consumatore pagherà la stessa cifra per tutto il periodo dell’offerta, mentre con il variabile è legato agli andamenti del mercato.

Gruppi d’acquisto, cosa sono e chi può aderire

C’è un’altra possibilità nel passaggio al mercato libero: aderire a un gruppo di acquisto di energia. Sono stati creati da associazione di consumatori per ottenere migliori condizioni di prezzo grazie ai cospicui pacchetti di clienti: in pratica, maggiore è il numero, più alto sarà lo sconto.

Il gruppo di acquisto seleziona le offerte e poi le propone agli aderenti che potranno poi decidere se sottoscrivere il contratto. C’è un altro vantaggio: chi gestisce il gruppo di acquisto, solitamente, si ripaga con una piccola percentuale sullo sconto ottenuto. Ma a differenza degli operatori non sono società a scopo di lucro o utility quotate in Borsa.

Un unico fornitore per elettricità e gas

Avere un unico fornitore di luce&gas (e magari con la comodità di ricevere un’unica bolletta) può essere un’occasione per risparmiare. Ci sono operatori che già lo fanno perché in questo modo possono a loro volta tagliare i costi grazie alle sinergie interne.

E’ chiaro che, in questo caso, si debbano conoscere non solo i propri consumi elettrici ma anche quelli del metano. Tra l’altro, non è escluso che questa modalità si diffonda maggiormente da qui in avanti, ora che è scattato l’obbligo di passaggio al libero mercato per l’elettricità.

(3-segue)

