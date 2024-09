Bollette, Authority contro mercato: “Poco credibile, servono le rinnovabili”

Bollette troppo alte, bocciatura della liberalizzazione del mercato elettrico: “C’è troppa confusione, il mercato non fa il bene del consumatore”. Lo ha dichiarato Stefano Besseghini: il presidente di Arera, l’Authority del settore elettrico, ha chiesto anche più rinnovabili: gli italiano in bolletta pagano il prezzo dell’energia più alto d’Europa

Un doppio atto di accusa: in pochi giorni, il presidente dell’Arera Stefano Besseghini ha lanciato messaggi molto forti contro le distorsioni del mercato elettrico (completamente liberalizzato da inizio anno) e – senza dirlo direttamente – anche contro il governo.

Nel primo caso, ha attaccato senza mezzi termini le utility e gli operatori di mercato, Di fatto, ha detto che la liberalizzazione non sta portando benefici ai cittadini, perché non ci sono offerte né sconti. In pratica, non c’è concorrenza.

Bollette, l’Authority ha ricordato come in Italia si paga il costo dell’energia più alto della Ue

Nel secondo caso, il governo è chiamato in causa perché non sta provvedendo ad aiutare le imprese, che si trovano in difficoltà con la concorrenza perché l’Italia ha il costo dell’energia più alta cella Ue. E ha ricordato che per abbassare le bollette occorre accelerare lo sviluppo delle rinnovabili.

Besseghini, nel primo caso, Besseghini ha parlato pochi giorni fa dal palco dell’Energy summit del Sole-24Ore: “Al momento, la confusione è assolutamente alta, perché qualunque meccanismo che si differenzia diventa una piega dentro la quale l’operatore si infila per non farsi capire”.

Poi ha proseguito: “C’è un problema di credibilità del mercato che oggi non fa il bene del consumatore. Cerchiamo di attuare tutti gli elementi di semplificazione possibili e cerchiamo di dare tutti gli strumenti di chiarezza al consumatore ma gli operatori debbono fare la loro parte“.

La strada è “la penetrazione delle rinnovabili”

Nel fine settimana, Besseghini (a una iniziativa di Confartigianato di Cagliari) ha lanciato anche l’allarme sulla differenza di prezzi con il resto d’Europa: “Preoccupa i differenziali che si sono aperti con gli altri Paesi, soprattutto con i principali competitor europei, più per una forte discesa dei loro prezzi che per una crescita dei nostri“.

La soluzione? Besseghini si schiera dalla parte della svolta ambientale. “Nel breve periodo serve un supporto alle aziende, che hanno il costo dell’energia che incide in maniera importante, possibilmente in un quadro di armonizzazione con gli incentivi che anche nel resto d’Europa si danno alle aziende“.

Nel medio termine, per il presidente Arera, non ci sono alternative. “L’unica strada percorribile” è “la penetrazione delle rinnovabili e la configurazione di un mix a costo ottimale“. In sostanza, più eolico e fotovoltaico, con il gas che funziona da riserva. Per la buona pace della lobby dei fossili.

