Bollette, aumenti fino all’80% con l’addio al mercato tutelato

Bollette, gli aumenti “nascosti”. Nel 2024 è scattato l’obbligo del passaggio definitivo al mercato libero. Ma per la scarsa informazione o le “pressione” degli operatori attraverso il telemarketing, i consumatori hanno subito – con i nuovi contratti – anche aumenti fino all’80% rispetto alle bollette.

Un aumento che riguarda fino a 1,2 milioni di famiglie

Nel corso del 2024, oltre 1,2 milioni di famiglie non vulnerabili hanno abbandonato i regimi regolati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). E sono passati, come prevede la legge, per passare al mercato libero dell’energia elettrica. Tuttavia, questa scelta si è rivelata spesso economicamente svantaggiosa: i consumatori hanno infatti pagato tariffe mediamente più alte dell’80% rispetto a quelle del Servizio a Tutele Graduali e del 44% rispetto al mercato tutelato, ancora attivo per i clienti vulnerabili.

A lanciare l’allarme è Assium, l’associazione degli utility manager, che ha analizzato gli ultimi dati di Arera. Secondo il rapporto, a gennaio 2024 oltre 4,4 milioni di famiglie non vulnerabili erano ancora nel mercato tutelato. Con la fine del regime di tutela avvenuta a luglio 2024, chi non ha scelto un operatore del mercato libero è stato automaticamente trasferito nel Servizio a Tutele Graduali, che oggi conta poco più di 3,2 milioni di utenti non vulnerabili.

Un passaggio costoso per molti consumatori: le bollette hanno avuto aumenti fino a 432 euro all’anno

Nel periodo compreso tra luglio 2024 e gennaio 2025, circa 570.000 famiglie hanno lasciato il Servizio a Tutele Graduali per passare al mercato libero, spesso inconsapevoli dell’impatto economico di questa scelta. Secondo i dati di Assium, la spesa annua per l’energia elettrica è aumentata di circa 432 euro per chi ha optato per un contratto a prezzo variabile e di 405 euro per chi ha scelto il prezzo fisso.

L’analisi di ARERA evidenzia che, a fine 2024, i clienti del Servizio a Tutele Graduali pagavano una tariffa media di 0,20 euro al kWh (con una bolletta media annua di circa 540 euro per un consumo standard di 2.700 kWh). Nel mercato tutelato il costo era leggermente più alto, pari a 0,25 euro al kWh (675 euro annui). Di contro, nel mercato libero le offerte effettivamente scelte dai consumatori hanno portato a una spesa nettamente maggiore: 0,35 euro al kWh per i contratti a prezzo fisso (945 euro annui) e 0,36 euro al kWh per quelli a prezzo variabile (972 euro annui).

Secondo Federico Bevilacqua, presidente di Assium, due sono le principali cause di queste decisioni penalizzanti. La prima è causata dal Telemarketing aggressivo: “Molti consumatori vengono spinti verso offerte non vantaggiose da pratiche commerciali scorrette”. Subito dopo la scarsa informazione: “La complessità delle tariffe e la mancanza di una chiara comprensione dei costi in bolletta portano a scelte poco oculate”.

Che fare per evitare di subire rincari dovuti soprattutto alla scarsa informazione o alle “pressioni” per cambiare operatore? Esistono vari comparatori, tra i quali il Portale offerta della stessa Autorità, che confronta le offerte a prezzo fisso e variabile semplicemente inserendo alcuni dati della bolletta.

