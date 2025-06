Bolletta luce&gas: da luglio più semplici da leggere. Scriveteci cosa ne pensate

Bolletta luce&gas, dal primo luglio si cambia. Per milioni di cittadini passati al del mercato libero si troveranno di fronte a una novità: una nuova bolletta, più chiara, leggibile e trasparente. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: rendere più facile per ogni consumatore capire quanto sta pagando, per cosa, e poter così confrontare più facilmente le offerte del mercato. Scrivete nei commenti cosa ne pensate, i vostri dubbi, le vostre osservazioni: diventeranno, oltre ad argomenti di discussione, materia per i prossimi articoli.

La riforma è frutto di un lavoro approfondito dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), costruite anche con il contributo delle associazioni dei consumatori. La novità principale riguarda la struttura stessa della bolletta. Le voci di spesa saranno suddivise in modo da distinguere chiaramente i corrispettivi legati alla vendita dell’energia (sia elettrica che gas) da quelli regolati, come i costi per l’uso della rete o gli oneri di sistema. In altre parole, sarà subito evidente quale parte della bolletta è determinata dal contratto scelto con il proprio fornitore e quale invece dipende da costi stabiliti a livello nazionale.

Nuova bolletta, un frontespizio uguale per tutti

Al centro della nuova impostazione c’è il “frontespizio unificato”: una prima pagina della bolletta con layout identico per tutti i clienti, indipendentemente dal fornitore. Qui troveranno spazio le informazioni fondamentali: l’importo totale da pagare, la scadenza, i dati del contratto, il tipo di servizio, e i riferimenti per i pagamenti. Questo nuovo formato ha lo scopo di semplificare la lettura e permettere confronti immediati tra le varie bollette ricevute.

All’interno della bolletta sarà presente una sezione dedicata al cosiddetto “scontrino dell’energia”. Si tratta di una rappresentazione dettagliata del costo dell’energia calcolato con la formula quantità x prezzo. Qui la spesa sarà suddivisa in quota fissa, quota consumi e quota potenza (per l’elettricità), ma anche distinguendo fra vendita, rete e oneri. In più, saranno evidenziate voci come IVA, accise, eventuali bonus o servizi aggiuntivi, oltre al canone Rai, che sarà segnalato chiaramente.

Offerte più chiare online: ogni operatore deve pubblicare il codice offerta, le condizioni economiche dettagliate e una scheda sintetica con stima annua della spesa

Non solo carta: Arera ha imposto nuovi obblighi anche per i siti web dei fornitori. Ogni operatore dovrà pubblicare in modo evidente il codice offerta, le condizioni economiche dettagliate e una scheda sintetica con una stima annua della spesa. Questo renderà più semplice orientarsi tra le proposte e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

Accanto alle informazioni economiche, la nuova bolletta conterrà una sezione con box omogenei dedicati alle informazioni tecniche: letture, consumi storici, potenza prelevata, eventuali ricalcoli, stato dei pagamenti. Gli utenti potranno così avere una visione completa e ordinata del proprio storico di consumo e delle condizioni contrattuali.

Per agevolare ulteriormente la comprensione, ogni bolletta sarà corredata da un glossario con definizioni standard delle principali voci, utile soprattutto per chi non ha familiarità con il linguaggio tecnico del settore energetico. Inoltre, i dettagli completi saranno accessibili anche online tramite un QR code e un link inseriti nella bolletta, così da poter approfondire ogni aspetto in formato digitale.

Più trasparenza anche sul canone Rai

Infine, una novità rilevante riguarda la trasparenza sul canone televisivo. Nel frontespizio della bolletta sarà indicata con precisione la quota riferita al canone Rai, per distinguerla dal resto delle spese energetiche. Anche in questo caso, il rimando allo “scontrino dell’energia” permetterà di vedere nel dettaglio quanto si paga e per cosa.