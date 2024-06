Bollette, per l’elettricità prezzi più alti nonostante l’apertura al mercato libero

Bolletta elettrica, si cambia. Dal primo luglio finisce il “mercato tutelato”. Per 4,5 milioni di famiglie scatta l’obbligo – nei prossimi tre anni – di passare al mercato libero. Nel frattempo vengono spostate in un regime di “tutele crescenti. Ma cresce il risparmio per i consumatori? Al momento, le tariffe più alte sono proprio sul mercato libero. Quello che dovrebbe esserci più concorrenza

Ma quale concorrenza? Ma quale ribasso delle bollette (e tariffe elettriche in discesa) grazie alle liberalizzazioni? E, soprattutto, ma quali vantaggi per i consumatori?

A pochi giorni dalla fine del mercato tutelato e il passaggio definitivo al mercato libero, i vantaggi appaiono tutti a favore degli operatori che vendono il servizio. E non a favore ei consumatori. Per paradosso, i prezzi più convenienti sono disponibili nel mercato tutelato. Mentre molto più alte sono le offerte sule mercato libero, sia a prezzo fisso che a prezzo variabile.

Bolletta elettrica, il risparmio più alto per chi non è passato al libero mercato

A dirlo non è uno studio di qualche comparatore di prezzi, ma un protagonista “super partes” del mercato elettrico. I dati sono stati forniti da Arera, l’Authority per la regolazione di Energia Reti Ambiente, che sovraintende anche il settore elettrico.

In un incontro che si è tenuto pochi giorni fa, proprio con le associazioni dei consumatori in vista della scadenza del primo luglio, Arera ha mostrato una serie di grafici da cui emergono i vantaggi per chi è rimasto nel mercato di tutela.

Secondo i dati che si riferiscono al marzo scorso, le offerte sul mercato libero prevedono tariffa pari a 0,33 euro al chilowattora per i contratti a prezzo fisso e 0,32 euro/kwh per quelli a prezzo variabile. Mentre la tariffa per il mercato tutelato è nettamente inferiore a 0,22 euro/kwh.

Risultato pratico? Secondo l’associazione Assoutenti, «la bolletta media della luce per una famiglia del mercato libero con consumi pari a 2.700 Kwh annui si attesta a 891 euro all`anno in caso di prezzo fisso e 864 euro per il prezzo variabile, contro una media di 594 euro annui sul mercato tutelato».

Le tariffe sul mercato libero risultano così «più care in media del 47,7%», con una spesa aggiuntiva per i contratti a prezzo fisso che sfiora i 300 euro.

Ma almeno c’è ancora una categoria di persone che da dal primo luglio, giorno in cui si completa il percorso iniziato nel 1999 con l’apertura del mercato libero ai privati, si godrà dei vantaggi del mercato tutelato.

I benefici maggiori andranno alla bolletta dei clienti cosiddetti “vulnerabili”. Si tratta di famiglie che hanno almeno un componente che si trova in condizioni di disagio abitativo o economico, hanno disabilità certificate, oppure hanno già compiuto 75 anni.

