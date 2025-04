Bollette, come funziona la nuova offerta “trasparente” e come fa risparmiare

Bollette, si cambia. Da primo luglio, scattano le nuove norme a favore dei clienti domestici per le forniture di gas ed elettricità. Gli operatori dovranno presentare bollette più “trasparenti” e comprensibili. Con informazioni più dettagliate nei contratti e sui loro siti web, anche per le offerte già attive.

Lo ha stabilità una delibera dell’Arera, l’ex Autorità dell’energia, in base al decreto Bollette al momento in discussione alla Camera. Il decreto, infatti, prevede la semplificazione dei costi nei contratti e una informazione più dettagliata. In particolare, i contratti di fornitura dovranno indicare – in una sezione dedicata – tutti i costi relativi alla vendita di energia elettrica e gas. Separati dai costi regolati per l’uso della rete e dagli oneri di sistema, che saranno riportati in altre sezioni.

Sui siti web dei fornitori, ogni offerta dovrà includere chiaramente il codice offerta, le condizioni economiche e una scheda sintetica con la stima della spesa annua. Non solo: è previsto uno “scontrino dell’energia” per capire subito consumi e prezzi. Ci sarà anche un box offerta che ricorda le condizioni sottoscritte.

Bollette trasparenti, dal primo luglio saranno più comprensibili

Sono due le sottosezioni previsti dalla delibera di Arera. Nella prima sottosezione vanno indicati tutti i costi relativi alla vendita di energia elettrica e/o gas naturale. Devono essere espressi sia in valore unitario, che in percentuale rispetto alla spesa annua di un cliente tipo.

La seconda sottosezione sottosezione deve riassumere i costi per l’uso della rete di energia elettrica e/o gas naturale. E vanno espressi in percentuale rispetto alla spesa annua di un cliente tipo. Unica eccezione: non si applica se il contratto prevede un costo unico per la fornitura.

Capitolo incentivi. Per i contratti elettrici, dovrà essere prevista una sottosezione che evidenzia separatamente la componente in tariffa dedicata agli incentivi per le rinnovabili. E dovrà avere la seguente dicitura: “La componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici”. Ma non è finita. La sezione con le condizioni economiche dovrà precisare che i dati forniti sono al netto delle imposte.

Portale Offerte per risparmiare

Le nuove bollette trasparenti dovranno aiutare i consumatori a risparmiare sul costo dell’energia. Il passaggio al mercato libero, finora, non ha dato i risultati sperati nell’abbassare la spesa delle famiglie per luce e gas. Come emerso da un monitoraggio Arera sui mercati retail, aggiornato a gennaio 2025.

In pratica, sempre più cittadini accedono al mercato libero. Ma sono poche le offerte più convenienti rispetto a chi è rimasto nel vecchio regime del mercato tutelato. Inoltre, il grande pubblico dei consumatori non è a conoscenza del Portale Offerte gestito da Arera. Uno strumento dove è possibile comparare le offerte e trovare il contratto più vantaggioso per le proprie esigenze.

Il portale specializzato Qualenergia ha segnalato come nel 2024, per un cliente tipo domestico, “nel mercato libero erano disponibili in media solo sei offerte più convenienti della maggior tutela, lo 0,5% delle offerte totali“.

