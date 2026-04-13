Bolletta elettrica a casa, l’Enel: Italia +5-7% sulla media Europa













Bolletta elettrica a casa; quanto costa in Italia rispetto al resto d’Europa? +5-7%. Le cifre le ha date il numero uno dell’Enel, Flavio Cattaneo.

Bolletta elettrica a casa: ecco che cosa la rende più cara

Sulla bolletta finale i clienti residenziali italiani pagano il 5-7% in più rispetto alla media europea. Ma nella componente energia, che conta circa il 40% del totale, i prezzi italiani sono molto vicini a quelli spagnoli. Cattaneo ha dato queste cifre parlando alla Scuola di Formazione Politica della Lega. “In Spagna il prezzo più basso per il retail sul mercato della componente energia è 108 euro MWh (all’anno), in Italia 108 euro. Il prezzo più alto in Spagna è 120 euro, in Italia 135. La bolletta totale è composta non solo dalla componente energia, che conta per il 40%, ma anche da costi di rete, che in Italia hanno costo molto basso ed elevata efficienza. E poi da oneri di sistema e molti altri elementi. Il risultato complessivo è un +5-7% in più. Dobbiamo fare un grande bagno di realtà, perché nessuno investe più in impianti nuovi e nelle manutenzioni straordinarie. Tutto questo porterà a una grave crisi di mancanza di energia elettrica. Bisogna aumentare la generazione e farlo laddove serve”.

E l’Eni lancia l’allarme: “Gasolio esaurito in 600 stazioni nel week-end”

“Importiamo l’energia prodotta dal nucleare francese, che prima o poi dovrà fare manutenzione“, ha proseguito il n. 1 dell’Enel. “In prospettiva consumeremo di più, ad esempio per i data center, e se non partiamo in anticipo con il nucleare rischiamo di arrivare con il fiato corto”. Un altro alert è arrivato dal n.1 dell’Eni, Claudio Descalzi: “Nel week end scorso abbiamo avuto 600 stazioni di servizio dov’era esaurito il gasolio. Colpa nostra che abbiamo tenuto i prezzi troppo bassi ma se 600 stazioni Eni rimangono senza gasolio un problema possibile c’è. Come Italia non abbiamo nostro grezzo, non abbiamo raffinazione potente e quando ci sono emergenze non possiamo più dire andiamo in Germania o negli Stati Uniti”. Il jet fuel è la parte più critica: l’Europa ha un gap e deve importarne il 35% e bisogna capire come lo si trova e a che prezzi”, ha proseguito. Descalzi vede meno problemi “per le benzine, per il greggio, anche se bisogna avere le raffinerie per processarle. Mentre per il diesel-gasolio bisogna competere con altre aree. Spero che questo problema sia così importante a livello mondiale che porti tutti a più miti consigli”.