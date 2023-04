Bobcat: nuova pala elettrica (S7X) più una autonoma

In arrivo Bobcat S7X, la pala compatta gommata che segue la sorella, sempre elettrica, Bobcat T7X di cui abbiamo scritto l’anno scorso (leggi qui). Ma non è finita qui, a Bobcat si lavora anche a Bobcat RogueX, il concept di una pala elettrica a guida autonoma.

Una batteria da 60,5 kWh, i tempi della ricarica

I motori elettrici di S7X sono alimentati da una batteria agli ioni di litio da 60,5 kWh. Stiamo parlando di un prototipo, quindi mancano alcune informazioni tecniche, che secondo l’azienda ha un’ autonomia sufficiente a rispettare i tempi di lavoro quotidiani. “La S7X può funzionare fino a 8 ore con una singola ricarica, a seconda dell’applicazione, permettendo di lavorare più di un’intera giornata lavorativa, se si considerano le pause e tempi di inattività. Una ricarica completa richiede circa 10 ore“.

Tra i benefici annunciati: “Una coppia istantanea tre volte superiore a quella delle pale tradizionali. Questa potente pala abbina sostenibilità e prestazioni con zero emissioni, ed è equipaggiata per superare i suoi equivalenti alimentati a diesel“. Citate anche le “vibrazioni minime e una silenziosità quasi perfetta, la macchina garantisce all’operatore il massimo comfort durante il lavoro“.

RogueX la pala per lavorare in luoghi inaccessibili

RogueX al momento è un concept e dall’azienda sottolineano la sua particolarità: “Anche se assomiglia molto a una pala compatta cingolata, questa macchina appartiene a una categoria a sé stante“. Si tratta di un “banco di prova per continuare sulla strada dell’innovazione, valutare le percezioni dei clienti e testare i limiti delle funzionalità della macchina“.

Si è eliminata la postazione dell’operatore: “La macchina esplora l’idea di poter lavorare in luoghi inaccessibili all’uomo e operare sempre più da remoto“. Più nel dettaglio: “Creando una macchina senza cabina con cinematica avanzata, Bobcat ha dotato la RogueX di funzionalità uniche di nuova generazione in un’unica macchina, comprese le capacità di sollevamento verticale e radiale“.

I manager di Bobcat: “Macchine anche per interni e aree sensibili”

“In Bobcat, ci spingiamo costantemente oltre i limiti per esplorare nuovi progressi che aiutano i nostri clienti a realizzare sempre di più e fare progredire il settore“. Parole di Scott Park, Ceo e vicepresidente di Doosan Bobcat. ” “In qualità di inventori della prima pala compatta, siamo entusiasti di reinventare ancora una volta la macchina che ha creato il settore” ha sostenito Joel Honeyman, Doosan Bobcat Vice President of Global Innovation. “La S7X è un prodotto eccezionale che permette di lavorare in luoghi sensibili sotto il profilo ambientale, in aree in cui è previsto il contenimento dei rumori e in interni“.

Matt Sagaser, director of innovation accelerated per Bobcat. “Il nostro team dedicato all’innovazione ha adottato un approccio coraggioso, progettando una macchina che infrange tutte le regole. RogueX ridefinisce un quadro di riferimento per ciò che è possibile, e il nostro team è solo all’inizio di ciò che verrà“.

