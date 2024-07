Bobcat AT450X: i trattori-robot elettrici nei vigneti californiani

Bobcat entra in campo tra vigneti e frutteti con il robot trattore elettrico AT450X a guida autonoma. Il frutto della sinergia con Agtonomy. Ne abbiamo scritto nei mesi scorsi (leggi qui) e ora crescono le applicazioni in campo. A iniziare dai prestigiosi vigneti californiani.

Pulito e redditizio per l’azienda agricola

Tim Bucher, fondatore di Agtonomy, vanta un’esperienza di oltre 30 anni nella tecnologia agricola. Il suo obiettivo, in un periodo caratterizzato dalla mancanza di manodopera e una competizione globale durissima che butta giù i prezzi, è rendere redditizio il lavoro agricolo. L’automazione come risposta alla globalizzazione. La scelta elettrica e digitale riduce i costi e rende più sostenibile l’attività produttiva.

Bucher ha concepito il robot Agtonomy dedicato a svolgere funzioni sul campo ad alta intensità di lavoro: falciatura, irrorazione, trasporto e diserbo. Anche nei terreni più impegnativi, per esempio con una forte pendenza, come abbiamo visto dai video.

Nel 2024 la partnership ha permesso il parto del trattore – robot Bobcat AT450X. Un’alleanza nata nel 2023 per sviluppare macchine e attrezzature autonome. Funzionali ad aumentare la produttività e le prestazioni agricole. E grazie all’agricoltura di precisione abbattere l’uso della chimica.

Bobcat AT450X, trattore elettrico e a guida autonoma

L’alleanza con il produttore vinicolo Treasury Wine Estates

Nel sito Agtonomy viene riportata l’importante esperienza recente in un vigneto della contea di Sonoma in California. “Ai tre trattori che si facevano strada tra i filari non mancavano solo i conducenti umani, ma mancava anche un odore molto distinto: invece del solito puzzo di gas bruciato, l’aria trasportava solo il profumo di fresco dell’erba tagliata“. Un altro mondo. Più sano.

E’ etico sostituire l’uomo nel lavoro? “Non stiamo cercando di sostituire la manodopera, ma di colmare il divario lavorativo”, ha risposto Tim Bucher, Ceo di Agtonomy, a Rob Pegoraro.

Sul tema cita la sua esperienza di produttore vinicolo: “Dal 2017 il mio costo del lavoro è aumentato del 45%”, aggiunge.

Al lavoro 24/7 con rilevante risparmio nei costi di produzione

Il trattore robot AT450X è capace di funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Senza interruzione. Merito dello swap delle batterie con la sostituzione dell’unità scarica con una carica. Un processo anche questo autonomo con il robot che riporta la batteria scarica alla stazione di ricarica.

Il trattore costa 80.000 dollari e siamo a un differenziale di prezzo di 2,5/3 volte rispetto a un trattore non autonomo e alimentato a gas. Non poco, però i produttori sottolineano i risparmi che possono permettere di ammortizzare l’investimento.

Dall’energia autoprodotta con il fotovoltaico ai notevoli risparmi sul costo del lavoro. Senza dimenticare i dispendiosi interventi di manutenzione necessari con il modello termico.

Il lavoro continuo e senza sosta, soprattutto nei periodi di picco, permette rilevante risparmi economici sui costi della manodopera e una accelerazione dei processi di lavorazione e, quindi, di conservazione del prodotto.

E può lavorare anche al chiuso

Il trattore autonomo grazie alle emissioni zero può essere utilizzato anche in strutture di stoccaggio alimentare e chiuse. Pensiamo alle stalle o alle serre dove non è possibile pensare con motori endotermici.

