Boat Days anche in elettrico. A Santa Marinella (15/17 e 22/24...

I Boat Days sono anche in elettrico. Appuntamento dal 15 al 17 e dal 22 al 24 marzo 2024 al marina di Santa Marinella. In esposizione alcuni dei marchi più noti dei fuoribordo marini alimentati a batteria.

In mostra Mercury, Yamaha, e-Propulsion

Questa è la terza edizione del salone romano, la località di Santa Marinella dista poche decine di chilometri dalla Capitale, con l’area espositiva aperta gratuitamente a tutti i visitatori.

Vediamo chi espone. Iniziamo da Mercury che come abbiamo scritto più volte (leggi qui) sta rispettando il programma di produzione e presentazione della serie elettrica dei suoi fuoribordo. Sono cinque in totale quelli previsti e tre già sul mercato.

All’appuntamento romano Mercury Marine farà conoscere i punti di forza dei suoi fuoribordo a emissioni zero. Una serie che conta Avator 7.5e (leggi qui) e i più recenti Avator 20e e 35e (leggi qui). Una spinta importane all’elettrificazione del diporto.

A Santa Marinella spazio anche ai motori ePropulsion, distribuiti in Italia da Selva, e Yamaha il cui Harmo abbiamo provato tra i canali di Venezia (leggi qui) e ora ha annunciato di voler salire a bordo di Torqeedo (leggi qui), il pioniere della nautica elettrica.

Ai pescatori le soluzioni Minn Kota

Per i pescatori un dei punti di riferimento è senza dubbio Minn Kota (leggi qui) che da tempo offre soluzioni che permettono anche risultati ottimali sul fronte pesca oltre alla riduzione di vibrazioni e rumore del motore.

Per chi vuole conoscere il mondo marino a emissioni zero i Boat Days offrono la possibilità di approfondire le specifiche tecniche di alcuni dei prodotti in commercio alimentati a batteria.

La manifestazione è organizzata dal Consorzio Mare Lazio con il supporto di IBL Banca e si svolge con il patrocinio di Confindustria Nautica, Coni, Sport e Salute, Guardia Costiera, Regione Lazio, Comune di Santa Marinella, Federazione Italiana Vela ed in collaborazione con l’ufficio italiano del Parlamento europeo.

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico.it –