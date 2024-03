BMW, torna l’idea dello scooter elettrico coperto?

Secondo alcune fonti tedesche la Casa bavarese sarebbe intenzionata a rispolverare il progetto dello storico scooter coperto C1, con tettuccio e cinture, ma in versione elettrica. Cosa c’è di vero?

Il colpo è rimasto in canna per diversi anni. Ma ora si aprono spiragli importanti per vedere un giorno in strada la versione elettrica del rivoluzionario scooter “cabinato” C1.

In una recente intervista ai colleghi tedeschi di Motorrad infatti, pare che Markus Flasch in persona – il nuovo capo di BMW Motorrad – abbia espressamente sostenuto di vedere di buon grado un ritorno in versione 100% elettrica dell’avveniristico modello C1, il primo scooter urbano “coperto” – con tetto, cinture e senza obbligo del casco – che all’alba degli anni 2000 divise e non poco l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori.

Scooter BMW coperto? I brevetti ci sono già

BMW non ha mai abbandonato l’idea di rimettere un giorno in strada la sua innovativa ‘creatura’ anche dopo l’uscita prematura dal mercato, avvenuta vent’anni fa. Ma di farlo seguendo la naturale evoluzione dei tempi.

Le avvisaglie non sono mancate in questi anni. Nel 2009, ad esempio, fu svelato un concept specifico a trazione elettrica (C1-E), che riprendeva in toto il design dell’antenato a motore termico, ma non si andò mai oltre la fase prototipale.

Poi, a partire dal 2019, sono iniziati a uscire brevetti più dettagliati depositati da BMW riguardo ad un progetto di un nuovo scooter elettrico “coperto”, guidabile senza casco e dotato di cintura di sicurezza. Un chiaro tentativo di rispolverare seriamente il “vecchio” C1, seguendo modalità valide ancora oggi, almeno stando alle parole del nuovo CEO.

La cosa è rimasta in sospeso mentre BMW si faceva le ossa nel settore, lanciando i suoi primi modelli elettrici a due ruote, con dentro parecchia innovazione (prima il C Evolution poi i recenti CE 04 e CE 02). Un’esperienza acquisita sul campo che ora potrebbe servire per rendere fattibile il ritorno dello scooter coperto.

Aperto o coperto, a prova di sicurezza

Al momento nessuno si sbilancia troppo sulla reale fattibilità a breve del progetto, ma fioccano comunque le ipotesi su come potrebbe essere il nuovo C1 elettrico. Ovviamente ci si basa sui brevetti rilasciati negli ultimi anni, con particolare attenzione alla struttura di copertura del mezzo, la vera “chicca” innovativa.

L’idea di base sarebbe quella di uno scooter a due facce, vale a dire utilizzabile con o senza struttura protettiva a seconda delle necessità. Di fatto, l’intera struttura del tetto in fibra di carbonio dovrebbe essere facilmente rimovibile, compresa la cellula di sicurezza, dotata di airbag laterali, cinture a quattro punti, schienale rinforzato e parabrezza.

La struttura di protezione, oltretutto, presenterebbe delle piccole componenti mobili (una sorta di alette) che si allineerebbero dinamicamente per contrastare le forze di ribaltamento create dai venti trasversali, stabilizzando così il veicolo.

Il C1 in versione elettrica dovrebbe poi conservare l’esenzione dall’obbligo del casco per il conducente, ma solo nella versione “coperta”. Eliminata la sovrastruttura, infatti, lo scooter tornerebbe in modalità standard, ricavando anche un eventuale spazio per un passeggero.

Performance da CE 04 ?

Detto che un programma specifico ancora non esiste, è plausibile che questo nuovo scooter possa basarsi sull’attuale piattaforma tecnica dello scooter elettrico BMW CE 04. Che però possa condividerne in toto le caratteristiche è tutto da vedere.

Nel caso fosse così, parleremmo di un modello dalla potenza nominale di 15 kW, 120 km/h di velocità massima e autonomia dichiarata intorno ai 130 km. Come per il CE-04 ci potrebbe essere una versione “depotenziata” da 11 kW, guidabile a partire dai 16 anni con patente A1.

Il peso sarà una variabile decisiva, perché il vecchio C1 faceva segnare oltre 180 kg sulla bilancia (non poco per un 125 cc), dato che forse per un futuro modello elettrico non sarebbe replicabile. Da qui la scelta di puntare sul carbonio, resistente e leggero, per il top della copertura, abbinato ad un telaio dello scooter in alluminio.

Resta comunque uno scooter tutto da scoprire. Se verrà prodotto. Non resta che vedere se alle parole sibilline di Flasch seguiranno fatti concreti.

