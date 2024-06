BMW spicca il volo con SiriusJet, eVTOL a idrogeno

Sirius Aviation e BMW Group Designworks presentano oggi SiriusJet, il primo business jet privato al mondo elettrico alimentato a idrogeno, quindi a zero emissioni di carbonio.

E’ un velivolo a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) che in quota cambia assetto e nel volo orizzontale sfrutta la portanza delle ali per volare più velocemente e con maggior efficienza energetica.

Decolla da elicottero, vola come un jet

Raggiunge una velocità massima di 280 nodi (520 km/h) e una quota di crociera di 30.000 piedi (oltre 4.000 metri). L’autonomia e il range di volo saranno svelati nel corso della cerimonia di presentazione, a MOVE Expo di Londra, principale evento mondiale sulla mobilità tecnologica.

Decollando senza l’ausilio di una pista, può fare servizio da punto a punta anche nel pieno centro delle città. Ed essendo a emissioni zero, consente ai più facoltosi clienti business di spostarsi velocemente in modo sostenibile.



Il CEO di Sirius Aviation AG, Alexey Popov ha affermato: «Il SiriusJet stabilisce un nuovo standard nel settore dell’aviazione con il suo sistema di propulsione a idrogeno abbinato a lussuose caratteristiche di business jet. Questo approccio pionieristico rappresenta un grande passo avanti verso l’aviazione sostenibile.»

Ventotto motori sulle ali. Ventotto motori sulle ali. Due versioni a 4 e 5 posti

SiriusJet utilizza un gruppo propulsore idrogeno-elettrico per azionare 28 motori elettrici da 300 mm 1 kN. Il sistema idrogeno-elettrico aspira l’ossigeno attraverso una presa nel muso dell’aereo, che reagisce con l’idrogeno immagazzinato in un serbatoio della fusoliera. La reazione produce elettricità per alimentare i motori e acqua, che viene smaltita attraverso gli scarichi dell’aereo nella coda. Non ci sono emissioni di carbonio e solo 60 db di rumore.

Sirius Aircraft offrirà il SiriusJet in due configurazioni: una versione business di lusso che può ospitare quattro persone con una portata di 998 nm e una versione Millennium che può ospitare cinque persone, ma ha una portata inferiore di 564 nm.



Lusso sfrenato e coscienza pulita per i multimiliardari del mondo Lusso sfrenato e coscienza pulita per i multimiliardari del mondo

I clienti possono personalizzare ogni aspetto degli interni, inclusi colori unici, tappezzerie, servizi come frigoriferi per champagne, spazi per animali domestici, armadi, bagni su misura, installazioni artistiche uniche, minibar, cucine, progetti di illuminazione e materiali per pavimenti come marmo, legno duro o personalizzati tappeti.

