BMW smentisce la bufala sulle emissioni elettrico-diesel. Ovvero la vulgata secondo cui, considerando il processo di produzione, le emissioni delle auto a gasolio di ultima generazione sarebbero più virtuose.

BMW smentisce, Mercedes e Volkswagen pure

Premessa: la BMW non ha nessun interesse ad “addolcire” la realtà dell’elettrico a svantaggio delle auto a gasolio. Sarebbe forse vero il contrario. Tuttora, e per diversi anni a venire, i modelli endotermici faranno la parte del leone nelle vendite del gruppo di Monaco.

Fatto sta che, nel presentare il suo nuovo Suv elettrico iX3, in un passaggio tocca anche il tema delle emissioni: Eccolo: “Il sistema di propulsione efficiente, l’ampio utilizzo di materie prime riciclate nella produzione di elementi in alluminio e materiali termoplastici, l’assenza di terre rare, e l’uso di elettricità verde nella produzione, comprese le celle per l’alta tensione batteria, sono tutti fattori che contribuiscono alla straordinaria valutazione della CO2 per la nuova BMW iX3. L’iX3 supera la BMW X3 xDrive 20d a motore diesel di oltre il 30 % quando attinge nella fase di utilizzo all’elettricità standard europea e di circa il 60 % quando utilizza esclusivamente energia verde“.

Mercedes: con le rinnovabili si arriva a -70% di CO2

Ricordiamo che si parla sempre di CO2, che è un climalterante. Ma si tralascia (volutamente) di parlare degli inquinanti emessi dai motori diesel mentre l’auto cammina (il bilancio dell’elettrico è zero). Anche sulla CO2, comunque, la BMW smentisce la vulgata. È l’ennesima conferma che il confronto non si pone. Già l’anno scorso anno altre due Case non sospettabili di avversione al diesel come Mercedes e Volkswagen (quest’ultima per la ID.3) avevano dato lo stesso responso.

La Casa di Stoccarda, per esempio, aveva sottoposto la prima elettrica di nuova generazione, la EQC 400 4MATIC, a un check ambientale a 360° sull’intero ciclo di vita (200 mila km percorsi). Facendo poi certificare il risultato da una società specializzata, il TÜV Süd (qui i dettagli, dal sito Mercedes). Risultato: le minori emissioni di CO 2 durante l’uso compensano largamente quel che si emette in più durante la produzione delle batterie. Se poi si usa solo energia prodotta da rinnovabili, il risparmio è del 70% nell’intero ciclo di vita. BMW smentisce, la Mercedes anche.

Come si effettuano le rilevazioni sul ciclo di vita

Naturalmente le rilevazioni riguardano l’intero ciclo di vita il cosiddetto “Life Cycle Assessment” (LCA), un’analisi standardizzata secondo le norme ISO. Tenendo conto di 4 fasi principali (questa in particolare è la procedura seguita da Mercedes):

1) i passaggi della filiera di fornitura.

2) la produzione – (i processi che generano più CO₂ sono definiti “hot spot”).

3) l’utilizzo del veicolo su strada.

4) il riciclo, quando l’auto smette di circolare.

E i risultati continuano a dare ragione all’elettrico, che sta diventando una grande spinta ad investire sulla sostenibilità anche nelle fabbriche. Aumentando l’utilizzo di energia da rinnovabili sia nella fase di produzione, sia nelle ricariche delle auto su strada. Infine, una precisazione: nel suo comunicato, la BMW fa riferimento “all’elettricità standard europea“. Ovvero a un dato medio che tiene conto dei cattivi risultati dei Paesi dell’Est come la Polonia, che fanno un ampio uso del carbone. L’Italia, lo ricordiamo, ha un bilancio di produzione molto più virtuoso della media UE.