BMW Serie 5 EV: prime foto

BMW Serie 5 EV: a poche settimane dalla prima mondiale, la Casa di Monaco ha diffuso le prime immagini, con l’auto ancora leggermente camuffata.

BMW Serie 5 EV agli ulti test prima del lancio

Diventa (anche) elettrico un modello che costituisce un caposaldo della gamma BMW dal 1972, il più venduto nella storia dopo la Serie 3. Si chiamerà i5 eDrive40, le prenotazioni si dovrebbero aprire da ottobre, con prime consegne nel 2024. “Il processo di sviluppo della prima BMW i5 entra in dirittura d’arrivo con la messa a punto del controllo delle sospensioni e dei sistemi di assistenza alla guida“, si legge sul sito ufficiale. “Anche la capacità di guida automatizzata della Serie 5 è stata portata in una nuova dimensione. Con l’Highway Assistant, che ora può eseguire i cambi di corsia attraverso l’attivazione degli occhi“. Viene poi descritto come si sono svolti collaudo e sviluppo: “Nel corso di più di un anno, la BMW i5 ha sostenuto un programma diversificato di test. Dalle superfici innevate e ghiacciate del centro di test invernale di Arjeplog, in Svezia, alle regioni che offrono condizioni di caldo estremo e asciutto“. Tutto integrato dalle prove nel circuito BMW di Miramas, nel sud della Francia.

Resteranno anche le versioni a benzina e ibrida plug-in

Secondo la BMW, si è voluto si è voluto anche verificare che “il circuito di riscaldamento e raffreddamento integrato con funzione di pompa di calore per il sistema di trasmissione, la batteria ad alta tensione e l’abitacolo della BMW i5 possano essere controllati in qualsiasi momento secondo necessità. La capacità di gestione predittiva del calore della batteria ad alta tensione apre la strada a una ricarica rapida ed efficiente nelle stazioni in corrente continua“. La nuova Serie 5 sarà proposta con tre motorizzazioni: a combustione interna, ibrida plug-in ed elettrica. Avrà una versione “cattiva” top di gamma, la i5 M60 xDrive, dotata di serie di Adaptive Suspension Professional con ammortizzatori a controllo elettronico. Questo sistema di sospensioni potrà essere acquistato come optional per la i5 eDrive40. Con “un notevole miglioramento della reattività durante la guida ad alte prestazioni“.

