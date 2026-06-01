BMW richiama alcuni nuovi iX3: rischio scossa elettrica durante la ricarica







La BMW ha avviato un richiamo per 145 unità del nuovo BMW iX3, primo veicolo della piattaforma Neue Klasse, a causa di un difetto nel sistema di ricarica che potrebbe provocare la presenza di tensione sulla carrozzeria durante il collegamento alla rete elettrica. Secondo le autorità tedesche non si registrano feriti né danni materiali, ma il caso arriva in una fase delicata per il debutto della nuova generazione di elettriche del marchio. Lo scrive il sito tedesco electrive.

Un difetto nel caricatore di bordo sotto osservazione

Il problema riguarda il cosiddetto on-board charger, il dispositivo che converte la corrente alternata proveniente da una wallbox domestica o da una colonnina AC in corrente continua per la batteria ad alta tensione.

Secondo quanto riportato dall’Autorità federale tedesca dei trasporti (KBA), un difetto di produzione potrebbe causare la presenza di tensione sulla carrozzeria del veicolo durante la ricarica. In questa condizione, chi dovesse toccare l’auto potrebbe ricevere una scossa elettrica.

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BMW ha classificato il richiamo con il codice interno 0061750900, mentre il riferimento dell’autorità tedesca è 16565R. La soluzione prevista consiste nella sostituzione dell’elettronica di ricarica difettosa.

Coinvolti solo 145 esemplari nel mondo

I numeri, almeno per ora, sono molto contenuti. Il richiamo interessa infatti 145 veicoli prodotti tra novembre 2025 e febbraio 2026, dei quali 28 immatricolati in Germania. BMW avrebbe inoltre disposto un blocco delle consegne per gli esemplari già prodotti ma non ancora consegnati ai clienti.

Non risultano segnalazioni di incidenti, lesioni o danni a cose collegati al difetto. Una circostanza che conferma come i controlli siano intervenuti in fase preventiva, prima che il problema potesse trasformarsi in un rischio concreto su larga scala.

Il primo test per la piattaforma Neue Klasse

Il nuovo BMW iX3 è il primo modello sviluppato sulla piattaforma Neue Klasse, architettura destinata a diventare la base della futura gamma elettrica del costruttore bavarese. Per BMW si tratta di un progetto strategico che introduce nuove tecnologie per batterie, software e sistemi digitali. L’iX3 rappresenta il punto di partenza di una famiglia di circa 40 nuovi modelli e aggiornamenti previsti entro il 2027.

Nel settore delle auto elettriche i richiami legati a software, batterie o sistemi ad alta tensione sono diventati sempre più frequenti man mano che aumenta la complessità tecnologica dei veicoli. Anche altri costruttori hanno affrontato campagne correttive su modelli di nuova generazione.