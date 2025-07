BMW rallenta la crescita nell’elettrico: nel 2° trimestre dell’anno le vendite sono aumentate del 2,9%, contro il 32,4% di gennaio-marzo.

BMW rallenta la crescita: EV solo +2.9% nel 2°trimestre

In tutto nella prima metà dell’anno il gruppo di Monaco ha consegnato ai clienti 220.540 vetture elettriche. Con un buon incremento rispetto alle 190.622 dello stesso periodo del 2024. Ma la crescita si deve soprattutto alla primissima parte dell’anno e ha subito un certo rallentamento nelle ultime settimane. A differenza di Mercedes (qui i dati), comunque, BMW continua a puntare molto più sulle elettriche pure che sulle ibride plug-in. Queste ultime nel semestre hanno totalizzato 98.339 immatricolazioni, portando il totale delle “auto con la spina” a quota 318.949. Le sole elettriche rappresentano ormai il 18,3% delle vendite complessive di BMW Group. Il solo marchio BMW (eslcudendo quindi Mini e gli altri brand del gruppo, ha realizzato invece 174.063 elettriche vendute nel semestre. Più degli storici concorrenti Audi (101.400) e Mercedes (75.700).

Bene Polestar, ma con numeri ancora modesti

Anche Polestar, che opera nella stessa fascia di mercato dei marchi premium tedeschi, ha pubblicato il consuntivo di metà 2025. Con vendite retail pari a circa 18.049 auto nel secondo trimestre 2025, in crescita del 38% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nei primi sei mesi dell’anno, le vendite retail ammontano a circa 30.319 unità, con un incremento del 51% rispetto al primo semestre dello scorso anno. Siamo lontani dai marchi tedeschi e lontanissimi da Tesla, ma qualche segnale incoraggiante finalmente c’è. Anche se manca ancora un modello in grado di far uscire Polestar da una posizione ancora marginale. Il n.1 Michael Lohscheller professa comunque fiducia: “Abbiamo chiuso un altro trimestre con una forte crescita, nonostante le condizioni di mercato e geopolitiche sempre più complesse. L’aumento dei volumi del 38% nel secondo trimestre e del 51% nel semestre dimostra chiaramente che la nostra espansione retail sta funzionando e sempre più clienti scelgono Polestar“.

