BMW Neue Klasse, fabbriche modello per abbattere i costi

Lo stabilimento BMW di Monaco di Baviera, dove dall’estate 2026 saranno prodotti i nuovi veicoli elettrici della gamma Neue Klasse, sarà il più “flessibile, innovativo ed efficiente” mai realizzato dal gruppo automobilistico tedesco, secondo il Direttore dello stabilimento Peter Weber. BMW è, tra le tedesche, la casa automobilistica che ha meglio performato nell’elettrico l’anno scorso.

Oggi sono in costruzione tre nuovi capannoni di produzione per la carrozzeria, l’assemblaggio e la logistica di produzione. Già per questa estate è previsto l’inizio della produzione pre-serie, in collaborazione con lo stabilimento pilota del Centro di

Ricerca e Innovazione (FIZ). A partire dal 2027, poi, tutto lo stabilimento di Monaco produrrà veicoli elettrici, migliorando ulteriormente l’efficienza. Nel frattempo, entro la fine dell’anno, inizierà la produzione di serie dei modelli Neue Klasse nel nuovo stabilimento ungherese di Debrecen.

«Con la Neue Klasse – aggiunge Weber -, ridurremo significativamente i costi di produzione». Oltre ai processi di produzione ottimizzati e all’automazione mirata, la nuova architettura del veicolo della Neue Klasse contribuirà anch’essa a generare ulteriori efficienze. Concentrandosi su una sola variante di motore, si riducono i passaggi di produzione e il numero di componenti – ad esempio, i cablaggi, che prima

variavano in base al tipo di motore e potevano risultare complessi da installare.

Solo lo scorso anno, quasi 25.000 dipendenti hanno completato corsi di formazione sulla mobilità elettrica. E negli ultimi anni, sono stati creati circa 5.500 posti di lavoro all’interno della rete produttiva del BMW Group per la generazione attuale e futura di motori elettrici. Più di tre quarti di questi posti sono stati coperti attraverso una

riorganizzazione interna.

Dai sistemi di produzione alle batterie GEN6: la strategia BMW per ridurre i costi delle elettriche

Con la gamma Neue Klasse BMW introdurrà molte novità. A partire dal BMW Energy Master, unità di controllo intelligente dell’alimentazione collocato sulla batteria ad alto voltaggio (800 V). Hardware e Software saranno sviluppati internamente e si avvarranno di molti brevetti già depositati.

La batteria della sesta generazione dei motori BMW, denominata Gen6 promette un’autonomia superiore del 30% e una velocità di ricarica più rapida del 30%. Inoltre, l’azienda assicura che la densità energetica della batteria aumenterà del 20%.