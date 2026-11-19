Dagli scooter CE 02 e CE 04 alla partnership con una startup specializzata nell’elettrico, BMW Motorrad continua a investire nelle nuove tecnologie. Ma per le moto tradizionali il passaggio è più complesso. Ne abbiamo parlato a EICMA 2026 con Alessandro Toffanin, responsabile comunicazione di BMW Motorrad Italia.

BMW Motorrad è stata tra le prime grandi case motociclistiche a credere nella mobilità elettrica. Un percorso iniziato oltre dieci anni fa e che oggi vede protagonisti due modelli molto diversi tra loro, il CE 02 e il CE 04, entrambi pensati per la mobilità urbana. Ma quale risposta hanno avuto dal mercato? E soprattutto, quando vedremo una vera moto elettrica BMW?

Ne abbiamo parlato a EICMA 2026 con Alessandro Toffanin, responsabile comunicazione di BMW Motorrad Italia, cercando di capire quali siano le strategie della Casa bavarese e gli ostacoli che ancora frenano l’elettrificazione delle due ruote.

CE 04 e CE 02: BMW punta sulla città

“Siamo stati un po’ i pionieri dello scooter elettrico”, ricorda Toffanin, sottolineando come BMW sia presente in questo mercato da circa dieci anni. Un’esperienza che ha dato risultati positivi, soprattutto con il CE 04.

“Il CE 04, con le sue linee futuristiche, le prestazioni e l’autonomia, è stato per diversi anni lo scooter elettrico più venduto”, spiega Toffanin. Un risultato significativo considerando il posizionamento premium del modello, con un prezzo decisamente superiore alla media degli scooter urbani.

Per BMW, dunque, l’elettrico è già una soluzione concreta per gli spostamenti cittadini. Ma il discorso cambia quando si passa dagli scooter alle motociclette vere e proprie.

Le moto elettriche BMW? Si guarda anche all’off-road

BMW Motorrad non ha ancora una moto elettrica in gamma, ma questo non significa che non stia lavorando a nuove soluzioni. La Casa ha infatti avviato una collaborazione con una startup specializzata nello sviluppo di tecnologie elettriche ad alte prestazioni.

“Il nostro interesse in questo momento è indirizzato verso nuovi target, nuovi segmenti di riferimento, anche nel mondo off-road”, racconta Toffanin.

La partnership nasce dalla volontà di mettere insieme due competenze complementari: da una parte la capacità industriale di BMW, dall’altra la rapidità e la flessibilità di una startup nello sviluppo di nuove idee.

Non ci sono ancora indicazioni precise su modelli e tempi di commercializzazione, ma è interessante che BMW guardi anche al fuoristrada come possibile terreno di sviluppo della moto elettrica, senza limitarsi alla mobilità cittadina.

Il problema non è soltanto l’autonomia

Resta però una domanda: perché, mentre gli scooter elettrici hanno trovato una loro collocazione sul mercato, le moto elettriche faticano ancora a convincere?

Secondo Toffanin la questione è più complessa della semplice autonomia. “La moto intesa nel senso classico ha dei valori che sono quelli della libertà, del viaggiare, dell’indipendenza, che in qualche modo sono un po’ incompatibili con l’elettrico“.



C’è poi un elemento culturale. Per molti motociclisti il piacere di guida è ancora legato al motore termico, alla cilindrata, al rumore e alle vibrazioni. Sensazioni che una moto elettrica inevitabilmente interpreta in modo diverso.

E i chilometri? “È più un fattore psicologico, quello di avere tantissima autonomia”, osserva Toffanin, secondo il quale le percorrenze offerte dai veicoli elettrici sono spesso già superiori all’utilizzo medio effettivo.

Inseguire autonomie sempre maggiori, inoltre, comporta compromessi importanti: “Con la tecnologia attuale significa avere batterie più grosse, quindi peso maggiore, costi maggiori e tempi di ricarica maggiori”.

La chiave, secondo BMW, è trovare il giusto equilibrio, anziché concentrarsi esclusivamente sul numero di chilometri dichiarati.

Una visione pragmatica, che conferma come BMW Motorrad consideri l’elettrico una tecnologia già matura per la città, ma ancora alla ricerca della propria identità nel mondo delle motociclette. E la collaborazione con nuove realtà tecnologiche potrebbe indicare proprio la strada scelta dalla Casa per affrontare questa sfida.