BMW iX5 in arrivo: autonomia 845 km

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BMW iX5 in arrivo con un’autonomia da record, 845 km. Ma con un’enorme batteria da 141kWh e un prezzo di oltre 106 mila euro. Lo stesso della versione ibrida plug-in.

BMW iX5 in arrivo, con prezzi di oltre 105 mila euro

Diciamo subito che non sarà questa l’auto ideale per chi cerca modelli molto efficienti.Per la nuova iX5 60 xDrive in arrivo a marzo 2027 la BMW annuncia unconsumo compreso tra 20,1 e 23,9 kWh/100 km. Con una massa totale di 2.900 kg. Ma la capacità della batteria le consente comunque di arrivare fino a 845 km di autonomia nella versione più virtuosa (il minimo è comunque di 645 km). Non ci sono altri Suv elettrici in circolazione ad arrivare a queste percorrenze. E in autostrada secondo i primi calcoli si arriva a sfiorare i 500 km di percorrenza reale. Quanti alla ricarica rapida, la iX5 arriva a un massimo di 460 kW, che garantisce un 10-80% in 23 minuti, con una potenza media netta di 257 kW. Ovviamente occorre trocare stazioni che eroghino queste potenze, cosa al momento non semplicissima.

Potenza di 578 Cv, da 0 a 100 in 4,6″

Il powertrain è formato da due motori: uno sincrono con rotore avvolgibile nel posteriore e uno asincrono nell’anteriore. L’insieme può erogare un massimo di 425 kW, ovvero 578 CV, per 805 Nm di coppia. L’accelerazione da 0 a 100 km/h è annunciata in 4,6 secondi, dato notevole per un’auto di questa stazza. La velocità massima è limitata a 210 km/h. La nuova ix5 fruisce della sesta generazione della tecnologia eDrive di BMW. Con tecnologia 800V e ricarica bidirezionale. Con nuove celle cilindriche (altezza di 120 millimetri), installate per la prima volta nella batteria ad alta tensione. La iX5 viene svelata in un momento particolare per BMW Group, costretto a lanciare un profit warning per una situazione di mercato sempre più complicata. Ma il lancio della nuova gamma elettrica continua senza scossoni.

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