BMW iX4, il SUV coupé elettrico da 828 km

BMW iX4: la marca di Monaco rilancia la formula del SUV coupé annunciando l’arrivo del nuovo modello. Sarà esclusivamente elettrico e atteso in Italia nel 2027. L’auto promette fino a 828 km di autonomia WLTP, potenze fino a 612 CV e ricarica fino a 400 kW.

La nuova BMW iX4 raccoglie l’eredità della precedente X4, uscita di scena. E ne ripropone la carrozzeria sportiva con una scelta netta sull’alimentazione: niente motori termici, ma soltanto propulsori elettrici.

Carrozzeria filante per migliorare l’efficienza

Prosegue a buon ritmo lo sviluppo della nuova famiglia Neue Klasse di BMW. Dopo i lanci della iX3 e della berlina i3, ecco in arrivo il terzo moschettiere: la iX4. L’auto riprende il linguaggio stilistico della nuova iX3, distinguendosi però per il tetto spiovente (panoramico in vetro di serie) e la coda più dinamica.

Il SUV coupè punta molto sull’aerodinamica per ridurre le dispersioni energetiche e sfruttare così meglio la capacità della batteria. Soprattutto nei percorsi autostradali. Nell’abitacolo spiccano il display centrale da 17,9 pollici e il sistema Panoramic Vision, che proietta le informazioni lungo la parte inferiore del parabrezza. Il sistema operativo BMW Operating System X gestisce infotainment, navigazione e funzioni della vettura.

Da sottolineare che, nonostante la linea coupé, BMW dichiara per la iX4 una capacità del bagagliaio compresa tra 490 e 1.600 litri. Alla quale si aggiunge un vano anteriore da 58 litri.

Tre versioni, con batterie da 82 o 108 kWh

La gamma iniziale comprende due varianti a trazione integrale, entrambe con un motore elettrico per asse.

La BMW iX4 40 xDrive sviluppa 275 kW (374 CV) e 520 Nm di coppia. Accelera da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e utilizza una batteria con capacità netta di 82,6 kWh. L’autonomia dichiarata raggiunge 638 km nel ciclo WLTP, mentre la potenza massima di ricarica in corrente continua è di 300 kW.

Il gradino superiore è rappresentato dalla iX4 50 xDrive, con 345 kW (469 CV), 645 Nm e una batteria da 108,7 kWh netti. In questo caso BMW dichiara fino a 828 km WLTP e una potenza di ricarica rapida fino a 400 kW. Secondo i dati comunicati, in condizioni favorevoli è possibile recuperare fino a 387 km di autonomia in dieci minuti.

La gamma sarà presto completata da una versione più orientata alle prestazioni: la iX4 M60 xDrive. I dati dichiarati parlano di 450 kW (612 CV), 875 Nm e uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, con velocità massima di 240 km/h. L’autonomia indicata arriva a 777 km.

Sono valori che collocano la iX4 nella fascia alta del segmento, ma andranno valutati anche alla luce dei consumi reali, delle temperature e della disponibilità di colonnine capaci di erogare potenze così elevate.

BMW iX4: c’è la ricarica bidirezionale

Per emergere nel segmento dei SUV coupé elettrici premium, la tecnologia Neue Klasse introduce sulla iX4 una nuova generazione di interfacce digitali, sistemi di assistenza e gestione dell’energia. Spicca la ricarica bidirezionale, con la quale l’auto ha la possibilità di alimentare dispositivi esterni. L’effettiva disponibilità delle singole funzioni dipenderà dalle specifiche di mercato e dalle infrastrutture utilizzate.

Di certo, il posizionamento economico è decisamente premium. I primi prezzi comunicati per il mercato francese partono dai 73.950 della versione la iX4 40 xDrive M Sport per arrivare ai 96.950 euro della top di gamma M60 xDrive M Sport Pro. Il listino italiano non è ancora definito e potrebbe differire da quello francese.

Gli ordini per le versioni 40 xDrive e 50 xDrive sono indicati in apertura in ottobre, mentre la commercializzazione è prevista per marzo 2027. La produzione sarà affidata allo stabilimento BMW di Debrecen, in Ungheria.