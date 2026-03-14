BMW iX3: domanda oltre le attese. In Ungheria doppi turni di lavoro







La forte domanda per il nuovo SUV elettrico iX3 spinge BMW ad aumentare i ritmi produttivi. Lo stabilimento di Debrecen, in Ungheria, è già passato a una produzione su due turni per far fronte agli ordini accumulati dopo la presentazione del primo modello sulla piattaforma Neue Klasse.

Secondo BMW, il portafoglio ordini è pieno per buona parte dell’anno e l’interesse arriva sia da clienti privati sia dalle flotte aziendali, con molti nuovi acquirenti che scelgono per la prima volta nel marchio bavarese.

La decisione di aumentare la capacità produttiva non è inattesa. Già nelle settimane precedenti il responsabile vendite Jochen Goller aveva anticipato che l’impianto ungherese sarebbe passato a una produzione su due turni per rispondere all’elevato numero di ordini. Ora la conferma è arrivata con la presentazione dei risultati finanziari del gruppo per il 2025.

La Neue Klasse è già un successo

Il nuovo BMW iX3 rappresenta il debutto della piattaforma Neue Klasse, destinata a segnare la prossima fase della strategia di elettrificazione del gruppo. Il SUV elettrico è stato presentato in anteprima mondiale al IAA Mobility di settembre 2025, per poi entrare in produzione di serie già a ottobre nel nuovo stabilimento di Debrecen.

Secondo l’amministratore delegato Oliver Zipse, la risposta del mercato conferma le aspettative della casa di Monaco. “Con il lancio della Neue Klasse abbiamo dimostrato che stiamo guidando il marchio BMW verso il futuro, con nuove tecnologie e un linguaggio di design completamente rinnovato”, ha dichiarato il manager.

Zipse ha sottolineato come gli ordini per l’iX3 siano già consistenti e si estendano per molti mesi. Una situazione che ha spinto l’azienda a sfruttare la flessibilità della propria rete produttiva e dei fornitori per aumentare rapidamente i volumi.

L’elettrico attrae nuovi clienti

Uno degli elementi più interessanti per BMW riguarda la tipologia di clientela. Il costruttore afferma infatti che il nuovo SUV elettrico non sta solo consolidando la base tradizionale del marchio, ma sta portando anche molti nuovi clienti che in passato non avevano mai guidato una BMW.

La domanda proviene sia dal segmento privato sia dalle flotte aziendali, un mercato sempre più rilevante per i veicoli elettrici premium in Europa.

Le prime unità dell’iX3 sono state consegnate a clienti e testimonial già a gennaio, mentre il lancio commerciale presso la rete di concessionari è iniziato all’inizio di marzo.

Debrecen, hub strategico per la nuova gamma elettrica

Lo stabilimento di Debrecen è uno dei pilastri della strategia industriale di BMW per la nuova generazione di modelli elettrici. Oltre all’iX3, l’impianto sarà coinvolto anche nella produzione dei futuri modelli basati sulla Neue Klasse.

Tra questi ci sarà la BMW i3 elettrica, una berlina che rappresenterà uno dei modelli chiave del portafoglio elettrico della casa bavarese. Il passaggio dalla pre-serie alla produzione di serie è programmato per la seconda metà del 2026 nello stabilimento di Monaco.

Digitalizzazione ed elettrificazione: BMW investe

Anche nel 2025 BMW ha mantenuto livelli molto elevati di investimenti in ricerca e sviluppo. Gran parte di essi è destinata alla digitalizzazione dei veicoli e all’elettrificazione della gamma, oltre allo sviluppo dei nuovi modelli della piattaforma, compresi i futuri successori elettrici di BMW X5 e BMW Serie 7.

Per BMW, il successo iniziale dell’iX3 rappresenta quindi un test cruciale: se la domanda resterà su questi livelli anche nei prossimi mesi, la Neue Klasse potrebbe diventare uno dei pilastri della transizione elettrica del marchio, anche in vista della competizione sempre più intensa nel mercato globale dell’auto elettrica.