- Anno: 02/2024
Km percorsi: 25.500
Stato Batteria: n.d.
Città: Mariano Comense (CO)
Prezzo: 44.900 euro
BMW iX2 del 2024 con 25.500 km
Le ultime offerte / Hyundai Kona 39 kWh con 8 mila km
Hyundai Kona 39 kWh del dicembre 2023 vendesi. La propone Corrado, un lettore di Pavia, spiegando che “vende per necessità” e che l’auto è praticamente nuova, avendo percorso solo 8 mila km. La capacità della batteria, assicura Corrado. è ancora al 100%. Il prezzo richiesto è di 24 mila euro. Chi fosse interessato all’acquisto può contattare direttamente il venditore all’indirizzo mailcorradomauceri2@gmail.com.
Le ultime offerte / Nissan Leaf del 2021 con 72 mila km
Annuncio: “Vendo Nissan Leaf allestimento Tekna con batteria da 40 kWh con 72.000 km acquistata nuova. Motore elettrico da 150 cv. Interni ed esterni in condizioni eccellenti. Sistema ProPILOT e e-Pedal. Telecamere a 360°. Navigatore, Bluetooth, Android Auto / Apple CarPlay. Cerchi in lega, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio, parcheggio automatico, guida autonoma livello 2. Interni in pelle e impianto audio Bose. tagliandata regolarmente. Batteria ancora in garanzia. Vendo per passaggio ad altra full electric”. Il PREZZO richiesto è di 14.000 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore alla maildegaspari.stefano@gmail.com
Le ultime offerte / Hyundai Kona del 2023 con batteria 39 kWh
Le ultime offerte / Model Y Long Range del 2023
Ecco il testo dell’annuncio che ci ha inviato Giovanni, un lettore romano: “Vendo Tesla Model Y Long Range del marzo 2023, km percorsi 108.000 km, batteria al92% (ultimo test il 14/12/2025). Treno di Gomme Invernali ed Estive al 70%. Tenuta con estrema cura per famiglia e viaggi in ufficio. Il 90% dei km è stato effettuato su tratte autostradali Roma-Civitavecchia. Il 75% delle ricariche è stato effettuate da Wall-Box domestica. Vendo per passaggio ad auto aziendale. Il prezzo richiesto è di 32.500 euro“. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore alla mailvesciog@icloud.com.
Le ultime offerte / Renault Zoe del 2020 con 71 mila km
Le ulrime offerte / Fiat 5ooe Icon del 2021 con 45 mila km
Ecco il testo dell’annuncio di vendita che ci ha inviato Francesco, un lettore di Rovigo: ” FIAT 500e ICON 42 kWh. Auto perfetta sia dentro che fuori. Abito in campagna e la macchina ha un garage dedicato con Wall Box. Tagliandi annuali certificati concessionaria Fiat Rovigo. Check Batteria (96,5%) effettuato per la vendita. Gommenuove Continental premium per EV ( scontrino allegato, euro 700). Vendo per acquisto nuova auto elettrica più grande ( segmento D ). Sono disponibile per test su strada e visione auto con tutti i documenti relativi”. L’auto ha percorso 45 mila km, il prezzo richiesto è di 14.500 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mailfrancesco.franceschetti13@gmail.com
Le ultime offerte / Mazda MX-30 del 2021 con 35 mila km
Ecco il testo dell’annuncio di Massimo, un lettore torinese: “Vendo Mazda MX-30 Exclusive, auto TOP della gamma. Tetto apribile, impianto audio Bose con 8 altoparlanti, fari matrix automatici, chiavi elettroniche. Clima automatico con display separato, navigatore, Aapple car play/Android auto. Cruise control adattivo, tutti i sistemi di sicurezza, ricarica wirless, sedili elettrici con memoria, etc etc. COME NUOVA. Batteria certificata, tagliandi fatti in Mazda. Disponibili altre foto su richiesta, consegna con tagliando che sarà effettuato il 10/2/2026”. Il prezzo richiesto è di 14.800 euro. Per contattipotete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail massimolacchin@gmail.com
