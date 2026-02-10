Premium

Redazione
il10 Febbraio 2026
BMW iX2 del 2024

  • Anno: 02/2024
    Km percorsi: 25.500
    Stato Batteria: n.d.
    Città: Mariano Comense (CO)
    Prezzo: 44.900 euro

BMW iX2 del 2024 con 25.500 km

“Gradirei pubblicare sul vostro forum dell’usato l’annuncio di vendita della mia vettura, BMW iX2 xDrive30 M Sport Pro. Vettura pari al nuovo, sia esterno che interno, in garanzia ufficiale BMW fino al 2/2028 e con pacchetto manutenzione incluso. Piano manutenzione regolarmente eseguito in concessionaria BMW e documentabile (appena eseguito il 1° tagliando). Interni in pelle, sedili riscaldabili con funzione massaggio, Harman Kardon, tetto in vetro panoramico, full optional. Gomme estive ed invernali con battistrada 80%. Pacco batteria in perfetto stato. Immatricolata nel febbraio 2024, km percorsi 25.500. Prezzo di listino 81 mila euro, prezzo richiesto 44.900 euro“. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore:  mail corrado.maffeo@gmail.com, tel. 340-6082991
BMW iX2 del 2024Vuoi vendere la tua auto? Scrivi a info@vaielettrico.it, indicando mese e anno di immatricolazione, km percorsi, stato delle batteria (se disponibile), località e prezzo richiesto. Con alcune foto.

Le ultime offerte / Hyundai Kona 39 kWh con 8 mila km

Hyundai Kona 39 kWh del dicembre 2023 vendesi. La propone Corrado, un lettore di Pavia, spiegando che “vende per necessità” e che l’auto è praticamente nuova, avendo percorso solo 8 mila km. La capacità della batteria, assicura Corrado. è ancora al 100%. Il prezzo richiesto è di 24 mila euro. Chi fosse interessato all’acquisto può contattare direttamente il venditore all’indirizzo mailcorradomauceri2@gmail.com.

Le ultime offerte / Nissan Leaf del 2021 con 72 mila km

Annuncio: “Vendo Nissan Leaf allestimento Tekna con batteria da 40 kWh con 72.000 km  acquistata nuova. Motore elettrico da 150 cv.  Interni ed esterni in condizioni eccellenti.  Sistema ProPILOT e e-Pedal. Telecamere a 360°. Navigatore, Bluetooth, Android Auto / Apple CarPlay. Cerchi in lega, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio, parcheggio automatico, guida autonoma livello 2.  Interni in pelle e impianto audio Bose. tagliandata regolarmente. Batteria ancora in garanzia. Vendo per passaggio ad altra full electric”. Il PREZZO richiesto è di  14.000 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore alla maildegaspari.stefano@gmail.com

Le ultime offerte / Hyundai Kona del 2023 con batteria 39 kWh

Vendo Hyundai Kona Electric XLine, perfetta, tenuta maniacalmente da unico proprietario non fumatore, pari al nuovo. GARANZIA UFFICIALE: Copertura totale Hyundai fino ad aprile 2028 (chilometraggio illimitato) e sulla batteria fino al 2031. POMPA DI CALORE: Accessorio fondamentale, che ottimizza i consumi in inverno, garantendo fino al 20% di autonomia in più. STATO BATTERIA(SoH):100% (certificabile). Caricata quasi solo in corrente alternata (AC) domestica tra il 20% e l’80% per preservarne la longevità.LED. DATI TECNICI:Immatricolazione: 04/2023 Km: 28.000 km. Costi di gestione ridicoli: meno di 4€ per 100km caricando a casa. INCLUSI NEL PREZZO: Cavo di ricarica domestica (Schuko). Cavo di ricarica rapida Type 2. Libretto tagliandi certificato. Prezzo: 18.500 euro,  leggermente trattabile solo dopo visione. Vendo per cambio tipologia veicolo. L’auto è a Cuneo. Contatti:leopresidente@gmail.com

Le ultime offerte / Model Y Long Range del 2023

Ecco il testo dell’annuncio che ci ha inviato Giovanni, un lettore romano: “Vendo Tesla Model Y Long Range del marzo 2023, km percorsi 108.000 km, batteria al92% (ultimo test il 14/12/2025). Treno di Gomme Invernali ed Estive al 70%. Tenuta con estrema cura per famiglia e viaggi in ufficio. Il 90% dei km è stato effettuato su tratte autostradali Roma-Civitavecchia. Il 75% delle ricariche è stato effettuate da Wall-Box domestica. Vendo per passaggio ad auto aziendale. Il prezzo richiesto è di 32.500 euro“. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore alla mailvesciog@icloud.com.

Le ultime offerte / Renault Zoe del 2020 con 71 mila km

Ecco l’annuncio che ci ha inviato Edoardo dalla provincia di Varese: “Vorrei vendere una Renault Zoe R135 Intens Flex. La vendo in quanto mi trasferisco all’estero. Auto mai incidentata, tagliandata annualmente in officina Renault (ho tutta la documentazione), SOH della batteria come nuova (94%). Pacco-batteria in formula Flex anoleggio. Compresa di treno gomme estivo ed invernale. Esenzione bollo a vita. Auto full optional, compreso attacco DC per ricarica supercharge. Disponibile per visione e prova. Prezzo non trattabile di 10.500 euro”. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail edoardocasalinuovo@gmail.com

Le ulrime offerte  / Fiat 5ooe Icon del 2021 con 45 mila km

Ecco il testo dell’annuncio di vendita che ci ha inviato Francesco, un lettore di Rovigo: ” FIAT 500e ICON 42 kWh. Auto perfetta sia dentro che fuori. Abito in campagna e la macchina ha un garage dedicato con Wall Box. Tagliandi annuali certificati concessionaria Fiat Rovigo. Check Batteria (96,5%) effettuato per la vendita. Gommenuove Continental premium per EV ( scontrino allegato, euro 700). Vendo per  acquisto nuova auto elettrica più grande ( segmento D ). Sono disponibile per test su strada e visione auto con tutti i documenti relativi”. L’auto ha percorso 45 mila km, il prezzo richiesto è di 14.500 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mailfrancesco.franceschetti13@gmail.com

Le ultime offerte / Mazda MX-30 del 2021 con 35 mila km

Nissan Leaf del 2021

Ecco il testo dell’annuncio di Massimo, un lettore torinese: “Vendo Mazda MX-30 Exclusive, auto TOP della gamma. Tetto apribile, impianto audio Bose con 8 altoparlanti, fari matrix automatici, chiavi elettroniche. Clima automatico con display separato, navigatore, Aapple car play/Android auto. Cruise control adattivo, tutti i sistemi di sicurezza, ricarica wirless,  sedili elettrici con memoria, etc etc. COME NUOVA. Batteria certificata, tagliandi fatti in Mazda. Disponibili  altre foto su richiesta, consegna con tagliando che sarà effettuato il 10/2/2026”. Il prezzo richiesto è di 14.800 euro. Per contattipotete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail massimolacchin@gmail.com

