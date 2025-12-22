BMW iX elettrica per il Vaticano: il Papa ha il suo SUV elettrico

Il parco auto del Vaticano si arricchisce di un nuovo veicolo elettrico. BMW ha donato a Papa Leone XIV una iX xDrive60 M Sport, SUV full electric di alta gamma destinato agli spostamenti ufficiali del Pontefice e del suo entourage.

La consegna è avvenuta in Vaticano – alla presenza del CEO di BMW AG Oliver Zipse e di Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di BMW Italia – sancendo un ulteriore passo nel percorso di avvicinamento della Santa Sede ai temi della sostenibilità ambientale.

La scelta di un modello 100% elettrico, infatti, non è casuale. Riflette una sensibilità ambientale che il Vaticano ha più volte espresso negli ultimi anni, anche attraverso l’adozione progressiva di veicoli a basse e zero emissioni per le flotte in servizio sul territorio.

BMW iX xDrive60: oltre 700 km di autonomia

La vettura scelta per il Pontefice è la BMW iX xDrive60, uno Sports Activity Vehicle completamente elettrico che rappresenta una delle espressioni più avanzate della gamma EV della Casa di Monaco.

La iX di nuova generazione è dotata di due motori elettrici, uno per asse (544 CV totali) che garantiscono la trazione integrale elettrica. Il modello risulta particolarmente adatto a un utilizzo istituzionale intensivo: l’autonomia dichiarata supera i 700 km, un dato che riduce la necessità di ricariche frequenti.

Le istituzioni virano sull’elettrico

Il rapporto tra BMW e la Santa Sede non è nuovo: in passato le due realtà hanno già collaborato in iniziative benefiche e progetti legati alla mobilità sostenibile.

La consegna della iX rafforza ulteriormente questo legame, proiettandolo nel contesto della transizione elettrica, sempre più rilevante anche per le istituzioni. Non solo come scelta simbolica, ma come soluzione concreta per le esigenze quotidiane.