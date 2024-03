BMW in arrivo: autonomia +30%

BMW in arrivo dal 2025: debutta una nuova generazione di auto elettriche, la “Neue Klasse”, 30% di autonomia in più e ricarica più rapida del 30%.

BMW in arrivo: generazione di auto con ricarica molto più rapida

I consuntivi del 2023 hanno confermato che, tra i tre marchi premium tedeschi (con Audi e Mercedes), BMW è quello che sta ottenendo i migliori risultati di vendita nell’elettrico.

E ora la marca di Monaco fa sapere che è pronta a un nuovo salto tecnologico, con una serie di innovazioni destinate a rendere molto più competitivi i suoi modelli. Non solo per quel che riguarda autonomia e ricarica, ma anche per l’efficienza complessiva dei veicoli.

Il responsabile dello Sviluppo, Frank Weber, spiega: “Con la Neue Klasse abbiamo intrapreso il più grande investimento nella storia dell’azienda. Non stiamo solo scrivendo il prossimo capitolo della BMW. Stiamo scrivendo un libro completamente nuovo. Ecco perché la Neue Klasse avrà sicuramente un impatto su tutte le generazioni di modelli“. Il tutto grazie a una piattaforma EV drasticamente migliorata progettata.

Percorrenze ben superiori ai 500 km, per dare la caccia a Tesla

Una rivoluzione che toccherà anche il look dei nuovi modelli, come spiega il capo dello stile di BMW Group, Adrian van Hooydonk: “Il design della Neue Klasse è tipicamente BMW e così progressive che sembra che abbiamo saltato una generazione di modelli”. Lo si vede già dal concept che è stato presentato, il Vision Neue Klasse, con robusti passaruota, e il classico muso di squalo rivisto in modo un po’ futuristico. E con finestrini molto ampi, quasi un’unica grande vetrata, per godere meglio della luce del sole.

Ma è nell’efficienza complessiva che la rivoluzione si avvertirà maggiormente: le celle cilindriche della batteria offrono una densità superiore del 20% rispetto alle celle prismatiche. Tutto a confermare quel che si dice da tempo. Ovvero che con il 2025 inizia una nuova era nella mobilità elettrica, con i brand storici a presentare prodotti tecnologicamente molto più evoluti. Con autonomie ben superiori ai 500 km. Per accelerare nell’inseguimento a Tesla.

