Bmw in acqua con i foil degli yacht elettrici di Tyde

Bmw in acqua con due yacht elettrici: The Icon e ora il nuovo The Open prodotto e venduto dal cantiere Tyde e disegnato da Designworks (officina creativa di BMW Group) ordinabile da questo mese e con consegna ad autunno 2024. Le competenze dell’automotive al servizio della nautica.

Il debutto con The Icon spinto da 2 motori da 100 kW e 240 kWh di batteria

Prima di parlare del nuovo The Open, facciamo un passo indietro per presentare The Icon. Si tratta di una barca di lusso, futuristica nel design, con i foil e dalla lunghezza di 13,5 metri. Può contare su due motori elettrici da 100 kW alimentati con 240 kWh di capacità offerte da un pacco composto da sei batterie BMW i3.

Numeri interessanti che permettono un’autonomia che supera le 50 miglia nautiche (siamo sui 92 km). Velocità di crociera con i foil intorno ai 24 nodi e quella massima a 33 nodi.

La scheda tecnica

E’ ora approda The Open

A Tyde soddisfatti del lancio di The Icon che ha conquistato il “Wallpaper Smart Space Award” e il “Boat Builder Award“,

saldano la collaborazione con Bmw.

“Si tratta di un progetto innovativo con la tecnologia automobilistica più avanzata. La continuazione della collaborazione sta ora alimentando il lancio in un altro segmento. Il nuovo modello porta la mobilità orientata al futuro nel segmento dei day yacht“.

I dati tecnici

Sono le parole di Christoph Ballin, il cofondatore amministratore delegato di Tyde, ma conosciuto per aver fondato Torqeedo (leggi qui) ovvero il marchio che ha lanciato la mobilità elettrica con i suoi fuoribordo a batteria. Parla anche la Bmw con Stefan Ponikva, vicepresidente brand communication e experience: “Il nostro obiettivo è utilizzare il design pionieristico e il trasferimento tecnologico intelligente dal settore automobilistico per fornire ulteriore impulso alla gioia tipica della BMW di una mobilità sostenibile“.

Una batteria da 400 kWh, due motori da 100 kW

Vediamo i dati tecnici di The Open: pacco batteria da 400 kWh che alimenta due motori da 100 kW che permettono una velocità massima di 30 nodi e 25 di crociera. E a questa velocità si raggiunge un’autonomia da 50 miglia.

Vediamo chi fa cosa. Tyde è responsabile dell’ideazione, dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione del progetto, Bmw dei componenti e delle competenze di elettro mobilità. Il design è dello studio creativo Designworks, filiale del Bmw Group.

