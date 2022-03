BMW i4 : può sedurre gli amanti del 6 cilindri?

BMW i4: saprà sedurre anche senza il suono del 6 cilindri? Per capirlo, dopo la presentazione-stampa a Roma, l’ho messa alla prova in un breve test su strada. Dal centro a bordo di i4 eDrive 40 (versione “base”, da 60.900 euro, 250 kW, trazione posteriore) ho viaggiato fino al lago di Bracciano. Al ritorno ho guidato la versione M50 (prima BMW elettrica a fregiarsi del logo M, 73.000, euro di listino, 400 kW di potenza, trazione integrale). E ho voluto anche il parere di chi da anni vive il fascino dei motori endotermici: Lorenzo Moro, di Rollingsteel .

BMW i4 – A spasso con un fan sfegatato dei motori “caldi”

Peri capirlo, al di là dei meri numeri da scheda tecnica, ho voluto ascoltare le impressioni di guida di un vero appassionato di pista e motori a benzina. Di chi vive fino in fondo il fascino di un motore a combustione interna. E si muove lontano anni luce da quelle che ancora oggi fa fatica a considerare vere auto. Lorenzo Moro, direttore di Rolling Steel, nutre un amore viscerale per le auto sportive tradizionali. Si percepisce solo ascoltandolo. È l’uomo giusto per le prime impressioni su un’auto che vuole conquistare il pubblico delle BMW M. Nell’incontro stampa, come solito, ci danno sostanzialmente i numeri, peraltro sensazionali, di questa auto. Auto che, lo noti subito, nonostante non nasca da un foglio bianco per essere elettrica (condivide la piattaforma di Serie 4 Coupé), riesce ad ospitare un pacco batteria della capacità netta di 80,7 kWh, Mantenendo l’abitabilità delle sorelle endotermiche.

Non nasce elettrica, ma BMW ha fatto bene i compiti

Complimenti quindi ai tecnici BMW. Se qualche compromesso in termini di resa costruttiva inevitabilmente c’è, sono comunque riusciti nell’intento di progettare un’elettrica dall’aspetto convenzionale. Che sfrutta la piattaforma esistente senza alcun compromesso, almeno dal punto di vista dell’autonomia. E quali sono i compromessi? Beh, le proporzioni ad esempio sarebbero certamente state diverse, se si fosse partiti da un foglio bianco. E quasi certamente si sarebbero recuperati degli spazi che (ad esempio nel cofano anteriore) sono del tutto persi. L’auto avrebbe probabilmente avuto anche una migliore abitabilità, soprattutto per il passeggeri dei sedili posteriori, un po’ sacrificati (sempre nei termini di un’auto di questa categoria).

BMW i4 – Il look, quello di Serie 4 Coupé, sa essere rassicurarante

Due le versioni di BMW i4 alla partenza. BMW i4 eDrive 40 e BMW i4 M50. Entrambe montano lo stesso pacco batteria da 80,7 kWh netti utilizzabili. La prima monta un solo motore da 250 kW sull’asse posteriore ed è la più parca nei consumi. La seconda, forte dei suoi 400 kW e 795 Nm di coppia, stuzzica se non altro l’interesse del cliente BMW che si volesse avvicinare al mondo dell’elettrico. Al primo contatto con la versione eDrive 40 mi rendo subito conto di come, esternamente, l’auto sia in grado di mettere immediatamente a proprio agio il cliente. Il look, fatta eccezione per il frontale, caratterizzato dal tanto bistrattato nuovo enorme doppio rene, è quello di Serie 4 Coupé. Anche le dimensioni sono le stesse. E questo potrebbe essere un vantaggio. Strizzare l’occhio alla familiarità delle forme potrebbe essere vincente. Perché a volte tanta innovazione spiazza e c’è bisogno di ritrovare certezze. Le stesse che cerca l’amico Lorenzo Moro, appassionato di motori sportivi endotermici, il primo di noi due a mettersi alla guida.

Chi ama il logo M avrà un buon feeling con la i4?

Lorenzo mi parla della sua passione per i motori “rabbiosi“. Quelli che ti piace ascoltare mentre “urlano“. E lo immagino come il cliente tipo che BMW dovrà convincere. L’auto, ci dice, è prima di tutto un’espressione della meccanica. Ma qui di meccanica, almeno nel motore ce n’è poca, sospira. Certo, le prestazioni da “sparo” ci sono (non ci stupisce), ma si chiede come si comporterà l’auto dal punto di vista dinamico, in mezzo alle curve. E le curve presto arrivano. Non si può esagerare in una strada aperta al traffico. Ma il baricentro bassissimo (siamo oltre 37 mm sotto alla Serie 4 Coupé), unito all’ottima taratura delle sospensioni e al perfetto bilanciamento dei pesi, rendono la guida precisa e divertente. L’auto si controlla molto bene e, quando si esagera, “diverte con eleganza e assoluto controllo“. Certo, la massa (2.215 kg) si sente, non potrebbe essere diversamente, ma solo quando la porti al limite. Lorenzo apprezza molto anche la posizione di guida, che lo mette subito a suo agio.

Rombo firmato Hans Zimmer, ma un 6 cilindri…

Le modalità di guida sono tre: Comfort, eco e Sport. Certo in Sport, si nota, l’auto si fa davvero cattiva. Le reazioni di acceleratore e freno, ma anche quelle di reattività dello sterzo, sono dirette, immediate e controllabili millimetricamente. In Comfort, invece, si viaggia decisamente più rilassati. Ma, in quanto a capacità di filtrare le irregolarità del suolo, i4, anche quando in Sport, garantisce comunque un livello di comfort molto buono a bordo. Ma chi ama le auto sportive, lo sappiamo, soffre l’assenza di un buon sound, e di quel che c’è dietro. È un fatto emotivo ed è difficile pensare di farne a meno. Hans Zimmer ha “confezionato” un suono che, lungi dal simulare quello di un motore a benzina, è in grado di restituire la sensazione di velocità e accelerazione. Ma lo fa in un modo totalmente inedito. Personalmente l’ho trovato affascinante, ma non credo abbia convinto Lorenzo, perché di fatto è simulato. E se semplicemente ascoltassimo il sibilo degli inverter?

0-100 in 3,9 secondi: “Senti che piega l’asfalto…”

Non potevamo esimerci dal provare l’accelerazione brucante da fermo. Quel che mi ha davvero impressionato è il controllo con il quale questa avviene. Fin dai primi metri, anche su terreni a non perfetta aderenza. Espressione di un controllo della trazione molto avanzato e che garantisce quindi ottime doti di trazione anche in condizioni non ottimali. Per quanto possa valere la rilevazione dei consumi in prove così brevi, qualche dato lo abbiamo comunque rilevato. A 90 km/h costanti abbiamo registrato sulla versione eDrive 40 un consumo di 19,5 kWh/100km (temperatura di 10 gradi). Su M50, di ritorno dal lago di Bracciano, percorso a metà tra l’extraurbano e l’urbano (con velocità sui 60/65 km/h, intervallata da rotatorie e qualche semaforo) abbiamo registrato una media di 17,8 kWh/100km. Sembra promettere molto bene. Ci riserviamo ovviamente di effettuare dei test approfonditi quando sarà possibile.

BMW i4/ Il prodotto c’è, ora spargiamo la voce

Un’auto di questo tipo ha come target di vendita a mio avviso in primo luogo chi è già cliente BMW. E i presupposti ci sono quasi tutti. Al netto dei filosofismi legati alla percezione di cosa dovrebbe essere un’auto per emozionare e affascinare, anche una sportiva come questa ha infatti bisogno di essere spiegata e raccontata al cliente. Solo così sarà possibile evitare che i plus di un’auto elettrica per certi versi molto estrema si possano trasformare in limiti (almeno nella percezione del cliente). E su questo credo che anche in BMW debbano lavorare ancora molto. Il prodotto c’è. Ma molto bisogna ancora investire in comunicazione per farlo apprezzare.