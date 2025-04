Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

– Anno: 03-2022

– km: 48 mila

– Stato Batteria: 95%

– Località: Reggio Emilia

– Prezzo: 37.900 euro

BMW i4 eDrive 40 Msport del 2022 vendesi. La propone Maverick, un lettore di Reggio Emilia. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

BMW i4 eDrive 40 Msport del 2022, 48 mila km: “La vendo perché…”

Ecco il testo dell’annuncio: “Vendo BMW eDrive 40 Msport con garanzia Premium Selection BMW fino a novembre 2026. Batteria garantita fino al 2030/160.000 KM. Auto eccezionale, dinamica e divertente da guidare, 340 Cv. Sospensioni Msport adattive. Consumi nel misto del mio stile di guida: marzo 15.5 kwh /100km con temperatura media 18° (498Km reali con una carica), aprile 15.4 kwh /100km (502 Km stimati).

Consumo autostradale Reggio Emilia/Bologna: 19Kwh /100km. Auto acquistata da concessionaria BMW a novembre 2024 come Premium Selection. Prossimo tagliando dicembre 2025 (Filtro abitacolo e Controllo liquido freni). Esente dal bollo fino al 2027 compreso. Potenza dichiarata a libretto 105KW. SOH della batteria: 95%. Vin a richiesta per fare visure. Motivo della vendita: acquistata per sfizio come seconda auto, ahimè troppo bassa e quindi ho dolore all’anca salendo/scendendo. Tanta roba una volta a bordo, tuttavia il fisico non mi assiste“. Per contatti: maverickmalagoli@hotmail.it

