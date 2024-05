Anno : aprile 2023

: aprile 2023 Km : 13.076

: 13.076 Check batteria: n.d.

n.d. Luogo: Roma

Roma Prezzo: 49.500 euro

BMW i4 eDrive 35 vendesi. La propone Domenico, un lettore romano. L’auto è stata immatricolata nell’aprile 2023 e ha percorso solo 13 mila km. Per le vostre proposte (di cessione o acquisto) potete scrivere a info@vaielettrico.it .

BMW i4 eDrive 35 dell’aprile 2023 con solo 13 mila km: dati e prezzo

Ecco la proposta di Domenico: “Vorrei vendere la mia BMW i4 eDrive 35. Ha una autonomia fino a 490 km e 67 kWh fruibili, capacità di ricarica a 180 kW. L’auto è costata 72 mila euro, per via degli accessori. Tra l’altro display al vetro, pacchetto msport pro, come può vedersi dall’impianto frenante, e pacchetto service 4 anni o 200 mila km. Ha percorso solo 13.076 km, ed è stata immatricolata il 28 aprile 23. La richiesta è di 49.500 euro, interamente finanziabili con BMW bank, in sostanza il residuo del debito, io non chiedo nulla. Procedo alla vendita in quanto mi è assolutamente inutile avendo anche altra vettura, anche elettrica, e spazio nel box solo per una. Sono un fan dell’elettrico, viaggio in elettrico dal 2020 e non cambierei la tipologia di veicolo che, oltre a salvaguardare l’ambiente, è particolarmente economico. Lo stato della batteria non lo conosco, credo sia perfetto, ed in ogni caso parliamo di vettura in garanzia ufficiale ancora per 3 anni (le batterie per ancora 7 anni). Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento”. Per contatti: domenico.viola@studiolegaleviola.com o info@vaielettrico.it

