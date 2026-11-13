BMW i3 Neue Klasse: la Serie 3 diventa elettrica, ma il carattere è sempre quello

Primo contatto con la nuova BMW i3: design completamente rinnovato, interni futuristici, fino a 912 km di autonomia dichiarata e 345 kW di potenza. Ma soprattutto una domanda: la Serie 3 può conservare il suo carattere sportivo anche senza un motore a benzina?

Serie 3 è un nome che, per BMW, significa sportività, piacere di guida e carisma. Neue Klasse, invece, è il nome del nuovo corso della Casa bavarese: una rivoluzione tecnologica, filosofica e, naturalmente, anche estetica. La nuova BMW i3 nasce dall’incontro di queste due anime, con l’ambizione di portare nell’era elettrica uno dei modelli più rappresentativi del marchio.

La domanda, naturalmente, è se ci sia riuscita. Perché una Serie 3 non deve soltanto essere veloce: deve avere carattere, trasmettere sensazioni e coinvolgere chi guida. E dopo un primo, breve contatto con la nuova i3, qualche risposta possiamo già darla.

BMW i3: cambia tutto, ma resta una Serie 3

BMW cambia profondamente il proprio linguaggio stilistico, cercando però di conservare gli elementi che hanno reso riconoscibile la Serie 3 negli ultimi cinquant’anni.

Le proporzioni rimangono quelle di una berlina sportiva, con cofano pronunciato, abitacolo arretrato, passo lungo e sbalzi corti. Le superfici, però, diventano più pulite, le linee più essenziali e soprattutto cambia completamente il frontale.

Il cofano mantiene la caratteristica forma a V, con le nervature che convergono verso il logo BMW. Il tradizionale doppio rene viene invece completamente reinterpretato e integrato con i doppi proiettori. Una soluzione più orizzontale, decisamente elegante, che segna una netta discontinuità rispetto alle grandi calandre degli ultimi anni.

La fiancata è molto filante, anche questa estremamente pulita, con le maniglie a filo della carrozzeria. Nella parte inferiore troviamo una nervatura piuttosto marcata, mentre i passaruota pronunciati tirano fuori i muscoli della Serie 3.

Il posteriore, invece, sembra quasi andare in contrasto con la leggerezza del profilo laterale. Lo sviluppo orizzontale dei gruppi ottici accentua visivamente la larghezza della vettura, trasmettendo una sensazione di solidità e stabilità.

Le dimensioni confermano che siamo davanti a una berlina importante: 4,76 metri di lunghezza, 1,87 metri di larghezza, 1,48 metri di altezza e un passo di quasi 2,90 metri. Quest’ultimo dato è particolarmente interessante perché, grazie alla piattaforma sviluppata specificamente per l’elettrico, permette di sfruttare meglio lo spazio a disposizione dei passeggeri.

Interni BMW i3: fantascienza, ma il protagonista resta il guidatore

Se l’esterno rappresenta un’evoluzione del linguaggio BMW, gli interni sono una rivoluzione molto più radicale. L’impressione, una volta a bordo, è quella di essere proiettati in un ambiente quasi fantascientifico. Ma attenzione: dietro alle soluzioni più scenografiche c’è una precisa ricerca ergonomica e, soprattutto, il protagonista rimane il guidatore.

Sono tre gli elementi che caratterizzano maggiormente l’abitacolo. Il primo è il grande display centrale da 17,9 pollici, con una forma a parallelogramma decisamente originale. Una scelta stilistica che ha anche una ragione pratica: avvicinare al conducente l’angolo più lontano dello schermo, rendendolo più facilmente raggiungibile.

Non tutto, però, convince. Personalmente continuo a non apprezzare la scelta di concentrare sul display praticamente tutte le regolazioni della vettura. Per quanto il sistema sia evoluto e ben progettato, qualche comando fisico in più avrebbe reso alcune operazioni più immediate.

Il secondo elemento è il volante, davvero particolare. Ha una forma leggermente squadrata, un’impostazione molto sportiva e razze dal disegno decisamente inconsueto. Anche i comandi sembrano arrivare dal futuro: superfici sensibili al tocco, con feedback aptico, che restituiscono una risposta tattile alla pressione. A sinistra troviamo i controlli dell’assistenza alla guida, a destra quelli dell’infotainment.

Ma la soluzione che mi ha colpito maggiormente è senza dubbio il BMW Panoramic Vision. Non si tratta semplicemente di uno schermo molto allungato, ma di un sistema che proietta le informazioni lungo tutta la fascia inferiore del parabrezza, da un montante all’altro.

Nella parte sinistra, davanti al conducente, vengono visualizzati i dati essenziali per la guida, come velocità e autonomia. Le sezioni centrale e destra possono invece essere personalizzate, scegliendo fino a sei widget con le informazioni che si desidera avere sempre sott’occhio.

Il risultato è scenografico, ma soprattutto funzionale. Le informazioni sono collocate nella parte inferiore del campo visivo e non costringono ad abbassare continuamente lo sguardo verso una strumentazione tradizionale.

Anche la qualità percepita è elevata. Le superfici avvolgono gli occupanti e molti rivestimenti hanno l’aspetto e la consistenza della pelle, pur essendo realizzati in materiale sintetico. È il caso di Veganza, una delle soluzioni proposte da BMW, che contribuisce a creare un ambiente raffinato e moderno.

BMW i3: due versioni, fino a 345 kW e oltre 900 km di autonomia

La nuova BMW i3 nasce sulla piattaforma Neue Klasse e utilizza la sesta generazione della tecnologia elettrica BMW eDrive. La gamma iniziale comprende due versioni, entrambe a trazione integrale, con un motore elettrico per asse.

La BMW i3 40 xDrive sviluppa una potenza complessiva di 275 kW e dispone di una batteria da 82,8 kWh, per un’autonomia dichiarata fino a 710 chilometri WLTP.

La BMW i3 50 xDrive porta invece la potenza a 345 kW, con una coppia massima di 645 Nm e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 4,7 secondi.

Ma il dato che impressiona maggiormente è quello dell’autonomia. Grazie alla batteria da 108,7 kWh, BMW dichiara fino a 912 chilometri nel ciclo WLTP. Un valore che, naturalmente, dovrà essere verificato su strada, ma che colloca la nuova i3 tra le berline elettriche più interessanti per chi percorre lunghe distanze. (Prestissimo l’avremo in prova per più tempo e potremo verificare con precisione anche i consumi reali.

Alla base di questi risultati c’è anche un profondo rinnovamento della tecnologia delle batterie. La Neue Klasse utilizza celle cilindriche che, secondo BMW, aumentano del 20% la densità energetica volumetrica rispetto alla precedente generazione.

Cambia anche il sistema di propulsione. Sulla i3 50 xDrive troviamo un motore sincrono a eccitazione elettrica al posteriore e uno asincrono all’anteriore. Una combinazione che, sempre secondo la Casa, permette di ridurre le perdite energetiche del 40% rispetto alla precedente generazione.

Ricarica a 400 kW: fino a 423 km in dieci minuti

L’architettura a 800 volt consente alla BMW i3 50 xDrive di raggiungere una potenza massima di ricarica in corrente continua di 400 kW.

BMW dichiara che, nelle condizioni ideali, sono sufficienti dieci minuti a una colonnina ultrarapida per recuperare energia corrispondente a 423 chilometri di autonomia WLTP.

La nuova i3 supporta inoltre la ricarica bidirezionale, che permette di utilizzare la batteria per alimentare dispositivi esterni o, con le apparecchiature compatibili, un’abitazione e la rete elettrica.

Come va la BMW i3? Il carattere si sente fin dalle prime curve

Purtroppo, in questo primo contatto non ho avuto la possibilità di percorrere molti chilometri. Quanto basta, però, per capire che BMW non ha dimenticato cosa deve essere una Serie 3.

La prima cosa che colpisce, fin dalle prime curve, è l’aderenza. Questa i3 sembra letteralmente incollata alla strada. La sensazione è quella di una vettura estremamente stabile, precisa e capace di trasmettere grande sicurezza anche quando si aumenta il ritmo. Infatti grazie al nuovo sistema Heart of Joy, una centralina ad alte prestazioni che coordina propulsione, frenata, recupero dell’energia e alcune funzioni dello sterzo, la i3 è divertente e sicura. Il cervello di bordo ci permette di scomporre un po’ la i3 dandoci la giusta dose di adrenalina, ma sempre mantenendo il mezzo sotto pieno controllo.

L’accelerazione è notevole, come del resto ci si aspetta da un’auto con quasi 650 Nm di coppia e uno 0-100 km/h in 4,7 secondi. La spinta è immediata, vigorosa, ma soprattutto molto ben gestita.



A convincermi è stato anche lo sterzo, precisissimo e reattivo, che contribuisce a rendere la guida molto intensa. Molto bene anche la frenata, incisiva ma facile da modulare, un aspetto tutt’altro che scontato sulle vetture elettriche, dove il passaggio tra frenata rigenerativa e impianto tradizionale non sempre restituisce sensazioni naturali. A tal proposito BMW ci ha fatto sapere che i freni meccanici sulla i3 vengono chiamati in causa molto raramente e che la frenata rigenerativa fa la stragrande maggioranza del lavoro.

I detrattori dell’elettrico diranno che manca il suono dei cilindri. Vero. Ma per quanto riguarda precisione, accelerazione e piacere di guida, questa Serie 3 sembra avere tutte le carte in regola.

Prezzi BMW i3: l’elettrica sorprende anche nel confronto con la benzina

La nuova BMW i3 mi ha convinto sotto molti aspetti: il design, la qualità degli interni, le soluzioni tecnologiche e soprattutto il comportamento su strada. Senza dimenticare un’autonomia dichiarata che promette di ridimensionare uno dei principali limiti percepiti delle auto elettriche.

Ma c’è un altro elemento che mi ha sorpreso: il prezzo. La BMW i3 40 xDrive (modello più centrato se non siete dei globetrotter) parte da 59.900 euro, mentre per la più potente i3 50 xDrive servono 64.750 euro.

Cifre tutt’altro che popolari, naturalmente. Ma il confronto con le versioni a benzina della Serie 3 cambia la prospettiva. La 320 a benzina parte da 57.550 euro, appena 2.350 euro meno della i3 40 xDrive, che offre però una potenza nettamente superiore e la trazione integrale.

E per avvicinarsi alle prestazioni della i3 50 xDrive bisogna guardare alla M350 xDrive a benzina, proposta a circa 83.000 euro.



Insomma, considerando tecnologia, prestazioni e autonomia, il posizionamento della nuova i3 appare decisamente competitivo, anche all’interno della stessa gamma BMW.

In conclusione, BMW evolve ma non cambia. La Neue Klasse segna una rottura profonda con il passato, ma questa nuova Serie 3 dimostra, almeno dopo il primo contatto, che il carattere sportivo del marchio può sopravvivere benissimo alla scomparsa del motore a combustione.

Cambia il modo di produrre potenza, cambia il linguaggio estetico, cambia l’esperienza a bordo. Ma il piacere di guidare una BMW è rimasto esattamente al suo posto.