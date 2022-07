BMW i3 in pensione a quota 250 mila

BMW i3 in pensione dopo avere raggiunto il traguardo delle 250 mila auto prodotte. A giorni uscirà di produzione uno dei modelli-pionieri dell’elettrico.

BMW i3 in pensione: una storia iniziata nel 2011

È stata la stessa Casa di Monaco a dare l’annuncio con un breve post su Instagram: “L’obiettivo è raggiunto: poco prima della fine della produzione in serie del #BMWi3, abbiamo superato il quarto di milione 😅👏🥂🎊😅. Oggi, una BMW i3 nera è uscita dalla catena di montaggio come il 250.000esimo veicolo prodotto. Diciamo GRAZIE – ai nostri clienti, ai nostri fan e, naturalmente, a tutti i dipendenti senza i quali questo successo non sarebbe stato possibile“. Si chiude un capitolo iniziato nella fase pionieristica dell’elettrico: la i3 fu svelata come concept al Salone di Francoforte 2011. Per poi entrare in produzione nel 2013, quando i modelli elettrici si contavano sulle dita di una mano e la stessa Tesla muoveva i primi passi. Un’auto coraggiosa, con un design di rottura rispetto alla gamma termica di BMW. A lungo proposta anche in versione Range Extender, come antidoto all’ansia da ricarica.

Molte offerte nel mercato dell’usato, a prezzi…

Esaurite le ultime produzioni nel giro di qualche mese, la i3 diventerà disponibile solo sul mercato dell’usato. Una buona occasione soprattutto per chi ne farà un uso prettamente cittadino. Già ora sui siti specializzati, come Autoscout 24, la prima BMW elettrica è una delle poche auto a batterie ad avere una notevole disponibilità di prodotto. Si parte dai circa 13 mila euro dei modelli più datati, ma con chilometraggi ancora contenuti, fino ai 40 mila euro delle km 0, in pratica automobili nuove. L’offerta che riproduciamo, disponibile presso un Salone di Roma, è di 13.990 euro per un esemplare del 2014, con 49 mila km percorsi. Ovviamente, come per qualsiasi elettrica di seconda mano, un controllo della capacità residua della batteria è d’obbligo preliminare prima di qualsiasi acquisto.

