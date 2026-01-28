BMW gioca d’anticipo: consegnati i nuovi SUV iX3 a clienti VIP

BMW accelera sulla tabella di marcia e consegna ad alcuni volti noti dello spettacolo e della moda le nuove iX3 in anticipo rispetto al lancio ufficiale di marzo. A Monaco di Baviera, il costruttore tedesco ha già messo su strada i primi esemplari del suo SUV elettrico di medie dimensioni, destinato a diventare un pilastro della strategia a zero emissioni del gruppo.

L’iX3 sarà ufficialmente disponibile nelle concessionarie europee a partire dal 7 marzo, ma alcuni clienti selezionati hanno già ricevuto le chiavi del nuovo modello. Tra loro anche volti noti come gli attori Kostja Ullmann e Christoph Maria Herbst, oltre alla modella Lena Gercke, storica ambassador del marchio. Un’operazione che unisce prodotto e immagine, ma che riflette soprattutto una domanda superiore alle attese.

Un club esclusivo di primi della Klasse

Il nuovo BMW iX3 è il primo modello basato sulla piattaforma Neue Klasse, l’architettura sviluppata per segnare una discontinuità tecnologica rispetto alla precedente generazione di elettriche BMW. La produzione in serie è iniziata già in ottobre nello stabilimento di Debrecen, in Ungheria, uno dei siti più avanzati del gruppo dal punto di vista della sostenibilità e dell’automazione.

Secondo quanto dichiarato da Jochen Goller, responsabile vendite BMW, l’interesse dei clienti è stato tale fin dalla presentazione da spingere l’azienda ad anticipare l’aumento dei volumi produttivi. Un dato significativo, considerando che finora gli ordini sono avvenuti senza possibilità di test drive.

Tecnologia e autonomia: salto di qualità importante

Dal punto di vista tecnico, l’iX3 rappresenta un salto in avanti netto. A seconda delle configurazioni, il SUV elettrico promette fino a 805 km di autonomia WLTP, grazie a una batteria da 108 kWh e all’adozione dell’architettura a 800 Volt. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 400 kW, permettendo di passare dal 10 all’80% in circa 21 minuti, un parametro ormai centrale anche per il pubblico europeo più esigente.

Non meno rilevante il supporto alla ricarica bidirezionale (V2H, V2G e V2L), un aspetto che si intreccia direttamente con il tema delle reti energetiche e dell’integrazione con le rinnovabili. Sul fronte software, la nuova architettura digitale si basa su quattro computer ad alte prestazioni, i cosiddetti “Superbrain”, mentre il sistema Heart of Joy promette una gestione più raffinata di trazione e dinamica di guida.

Presto una variante d’ingresso da 60 mila euro

Il listino europeo parte da 68.900 euro per la versione iX3 50 xDrive a trazione integrale. È attesa anche una variante d’ingresso, che potrebbe collocarsi intorno ai 60.000 euro, un livello di prezzo che renderebbe il modello particolarmente interessante anche per il mercato italiano, soprattutto nel canale flotte e aziende.

Resta da capire quali versioni e dotazioni arriveranno effettivamente in Italia e con quali tempi di consegna, in un contesto in cui incentivi, infrastrutture di ricarica e costo dell’energia continuano a giocare un ruolo decisivo.

