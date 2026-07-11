BMW come Volkswagen: vendite elettriche giù a metà 2026







BMW come Volkswagen: le vendite nell’elettrico dei due principali gruppi tedeschi si chiudono nettamente in negativo a metà 2026.

BMW come Volkswagen: calo del 7,4% in attesa dei nuovi modelli

Il gruppo di Monaco con i tre suoi marchi, BMW, MINI e Rolls-Royce, ha venduto 204.295 veicoli elettrici nella prima metà dell’anno. Con un -7,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il calo è stato attenuato da una buona ripresa negli ultimi tre mesi, in positivo del 5,2% grazie a 116.807 auto immatricolate. Ripresa dovuta all’avvio delle vendite della iX3 sul mercato europeo, dove le immatricolazioni del trimestre sono salite a 81.445 unità (+38%). Nella prima metà dell’anno la quota delle elettriche sul totale delle vendite si attesta al 17,6%. Se si considerano anche le ibride plug-in, il totale delle auto con la spina sale al 25,5% del totale, un quarto. Anche per BMW Group pesa enormemente il calo di vendite in Cina. Calo che ha portato in rosso anche le vendite di elettriche di Volkswagen Group: –6% a quota 438.500.

BYD e Tesla restano di un altro pianeta

Tra i grandi gruppi tedeschi, solo Mercedes viene da un semestre positivo, anche se con numeri più contenuti. Il gruppo di Stoccarda ha chiuso con 97.200 elettriche vendute, con forte accelrazione negli ultimi 3 mesi (+51% sul 2025). Ma il distacco del made in Germany rispetto ai due dominatori del mercato, BYD e Tesla, resta enorme. Il brand cinese, dopo un primo trimestre opaco, è ripartito negli ultimi mesi, salendo a quota 867 mila a metà anno. Mentre Tesla, pur con una gamma ridotta a due soli modelli, incalza a quota 838 mila, con un’inattesa accelerazione nel periodo aprile-giugno. Infine: tra i marchi solo-elettrici che hanno svelato i dati della prima metà del 2026 c’è anche Polestar, salito a 30.423 vetture, di cui 17.296 nel 2°semestre. Il brand cinese è stato recentemente bandito dalle vendite negli Stati Uniti.