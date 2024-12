Bmw difende l’auto elettrica: “Nessun rinvio per le regole Ue sulla CO2 al 2025”

L’amministratore delegato di BMW, Oliver Zipse, ha dichiarato che la casa automobilistica tedesca è pronta a rispettare i nuovi limiti sulle emissioni di CO2 imposti dall’Ue a partire dal 2025. “Non vediamo alcuna ragione per ritardare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per il 2025“

Non solo i Paesi membri. Anche il fronte delle case automobilistiche è diviso sulle regole di Bruxelles per il passaggio all’elettrico. Chi si è mosso in anticipo e ritiene di non aver sbagliato le sue mosse non vuole rinvii. Lo ha detto in maniera molto nella il capo della Bmw, per il quale “non ci sono motivi per eventuali ripensamenti“. Non solo sulla scadenza al 2035, ma anche quella più ravvicinata del prossimo anno.

Come invece continuano a chiedere una quindicina di governi, guidati da Italia e Repubblica Ceca. Ma ufficialmente, non da tre big della Ue come Germania, Francia e Spagna. In pratica i tre mercati principali dell’automotive continentale.

Ma cosa dicono esattamente le scadenze di Bruxelles? A partire dal prossimo anno, le emissioni medie delle auto nuove vendute dovranno scendere da 116 g/km a meno di 93,6 g/km, una riduzione significativa del 19%. Il mancato rispetto di questi standard potrebbe comportare conseguenze pesanti, sotto forma di multe. Una prospettiva che preoccupa molte case automobilistiche. Tuttavia, BMW si mostra fiduciosa grazie alle sue strategie già in atto, tra cui l’ottimizzazione dei motori a combustione e l’integrazione della tecnologia ibrida a 48 volt.

Renault contro Bmw: chiede di rivedere le regole

Non tutte le case automobilistiche europee, come detto, condividono l’ottimismo di BMW sull’efficacaia delle nuove regole per le emissioni di CO2. Renault ha chiesto alla Commissione Europea di rivedere gli obiettivi sulle emissioni. Tuttavia, Zipse ha sottolineato che questi obiettivi sono noti dal 2019 e che BMW ha già adattato la sua offerta di modelli per rispettarli.

Sebbene la mobilità elettrica sia cruciale per raggiungere questi obiettivi, Zipse sottolinea che non rappresenta l’unica soluzione. “La riduzione delle emissioni di CO2 non riguarda solo la mobilità elettrica,” ha spiegato, indicando il ruolo ancora rilevante dei motori a combustione efficiente e delle tecnologie ibride.

Bwm più critica nella scadenza al 2035 per i limiti della CO2: “Potrebbe limitare gli investimenti in nuove tecnologie”

Guardando oltre il 2025, il capo di Bmw è critico nei confronti del divieto europeo di vendere veicoli a combustione interna a partire dal 2035. Zipse ha espresso preoccupazione per l’impatto di questa decisione sull’innovazione e sugli investimenti nelle nuove tecnologie. “L’UE dovrebbe adottare una politica che promuove il progresso e la crescita economica, piuttosto che imporre barriere,” ha dichiarato.

Risposta Bmw alla transizione: lancia la Nuova Classe

Nonostante il calo delle vendite di auto elettriche in Germania nel 2024, a causa della rimozione degli incentivi statali, BMW rimane ottimista. L’azienda prevede che la mobilità elettrica sarà il principale motore di crescita nei prossimi. BMW si prepara a rafforzare la sua posizione nel mercato delle auto elettriche con il lancio della nuova generazione di veicoli completamente elettrici, denominata ‘Nuova Classe’, previsto per il 2025.

