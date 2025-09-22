BMW ci riprova con l’idrogeno: nel 2028 la X5

La X5 a idrogeno utilizzerà la trazione a celle a combustibile di terza generazione BMW. Nella prima, la 535iA presentata nel 2014, Toyota ha fornito l’intero sistema: BMW lo ha integrato, testato e ha acquisito esperienza. Per la seconda generazione della iX5 Hydrogen, Toyota ha fornito solo le celle a combustibile, mentre BMW ha sviluppato il sistema da sola. La terza generazione è uno sforzo congiunto dei due partner per creare sinergie, sia per l’uso nelle auto che per i veicoli commerciali di Toyota. Ammesso che tutto funzioni perfettamente e che si arrivi alla commercializzazione nei tempi previsti, resta la grande incognita delle reti di rifornimento. In Italia si sta costruendo un embrione di network (36 stazioni) grazie a un contributo pubblico di 103,5 milioni derivanti dal PNRR. Ma potenziali clienti al momento non ce ne sono: per servire chi?