Premium

Cosa stai cercando?

Redazione
il22 Settembre 2025
0

BMW ci riprova con l’idrogeno: nel 2028 la X5

2 min

BMW ci riprova con l’idrogeno, confermando che tra tre anni la nuova X5 avrà anche una versione a fuel cell. Oltre a benzina, diesel, elettrica e plug-in hybrid.

BMW ci riprova: nel 2.000 fu un flop, ora…

bmW ci riprova

Nel Duemila l’idrogeno sembrava cosa fatta in BMW. Ci fu anche una presentazione in grande stile della nuova gamma fuel cell al Biffi Scala di Milano. Ma fu un aborto, il progetto dopo qualche anno rientrò. Il mantra della Casa di Monaco sembra essere rimasto la neutralità tecnologica: scelgano i clienti tra 5 opzioni.  E così nel nuovo modello in arrivo tra tre anni ci sarà anche la motorizzazione a gasolio, che altri costruttori hanno già abbandonato.  E l’idrogeno. Non è una voce, è un annuncio ufficiale: : “Con il lancio della nuova BMW X5 con 5 varianti di sistema di propulsione, dimostriamo ancora una volta la nostra posizione di leader come pionieri della tecnologia“, spiega Joachim Post, consigliere di amministrazione BMW. “L’idrogeno ha un ruolo essenziale da svolgere nella decarbonizzazione globale. Motivo per cui ci impegniamo a far progredire la tecnologia“.

Ma resta l’incognita delle reti di rifornimento

BMW ci riprova

La X5 a idrogeno utilizzerà la trazione a celle a combustibile di terza generazione BMW. Nella prima, la 535iA presentata nel 2014, Toyota ha fornito l’intero sistema: BMW lo ha integrato, testato e ha acquisito esperienza. Per la seconda generazione della iX5 Hydrogen, Toyota ha fornito solo le celle a combustibile, mentre BMW ha sviluppato il sistema da sola. La terza generazione è uno sforzo congiunto dei due partner per creare sinergie, sia per l’uso nelle auto che per i veicoli commerciali di Toyota. Ammesso che tutto funzioni perfettamente e che si arrivi alla commercializzazione nei tempi previsti, resta la grande incognita delle reti di rifornimento. In Italia si sta costruendo un embrione di network (36 stazioni) grazie a un contributo pubblico di 103,5 milioni derivanti dal PNRR. Ma potenziali clienti al momento non ce ne sono: per servire chi?

Redazione
il22 Settembre 2025
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

CFMoto: vedremo una sportiva elettrica ad EICMA 2025?

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!