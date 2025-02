BMW CE02. A marzo 2.300 € di sconto in attesa dell’ecobonus

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

BMW offre uno sconto di 2.300 euro a chi acquista uno scooter elettrico CE02. L’offerta è valida fino al 31 marzo 2025.

Gli incentivi tardano ad arrivare, ma la primavera è alle porte. BMW Motorrad ha quindi deciso di sostenere la voglia di due ruote elettriche con un’offerta dedicata a tutti quelli che vogliono acquistare un BMW CE02. Uno sconto di 2.300 euro valido dal 27 febbraio 2025 al 31 marzo 2025. Un’offerta non cumulabile con altre promozioni di BMW Motorrad né con l’ecobonus statale (se/quando arriverà).

BMW CE04, come è fatto e come va?

Quando abbiamo provato il BMW CE02 lo abbiamo definito “divertimento urbano allo stato puro”. È molto difficile dare un nome allo 02: non è una moto e non è uno scooter. Quello che ci ha colpito fin da subito è il divertimento che è in grado di trasmettere fin dalle prime manovre, addirittura guidandolo in città. Entrando più nel dettaglio tecnico il CE02 costruito intorno a un telaio d’acciaio che accoglie due batterie da da 2 kWh. Al di sotto è alloggiato il motore da 11 kW capace di erogare una coppia di 55 Nm. Le ruote sono da 14 pollici con pneumatici generosi: 120/80 all’anteriore e 150/70 al posteriore. La frenata è affidata a un disco singolo da 239 mm all’anteriore e 210 al posteriore. L’ABS è solo sulla ruota davanti. Il peso è di 132 kg con due batterie mentre la versione da 4kW con una sola batteria arriva a 119 kg.

In sella il CE02 rende semplice e agile ogni manovra e “mette il sorriso” anche al tragitto casa-lavoro. La posizione di guida è rilassata e con il busto verticale. Il manubrio è largo e vicino al petto per un grande controllo. Ci sono due coppie di pedane: una permette di allungare le gambe in avanti mentre la seconda è più arretrata e regala una posizione di guida molto più sportiva. Due modalità di guida: Flow e Surf con, opzionale, una terza che si chiama Flash.

