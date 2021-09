BMW CE 02, concept anticonformista acchiappa giovani

Dopo lo scooterone CE 04 BMW Motorrad torna immediatamente sul tema elettrico presentando il concept CE 02 che avrà la sua anteprima al prossimo IAA Mobility 2021. E’ una via di mezzo fra lo scooter e la moto, pensato per una mobilità urbana che il costruttore definisce “altamente emozionale”.

Compatto e leggero il concept CE 02 si rivolge ai giovanissimi, dai 16 anni in su. Pesando solo 120 kg, il BMW Motorrad Concept CE 02 è ideale per l’impiego cittadino. Il motore da 11 kW consente di raggiungere una velocità massima di 90 km/h e la coppia immediatamente disponibile da fermo permette un’accelerazione bruciante ai semafori. L’autonomia di 90 km è sufficiente a percrrere i tragitti urbani quotidiani di andata e ritorno, ricaricando a sera.

«A prima vista, c’è poco del BMW Motorrad Concept CE 02 che sia tipicamente BMW Motorrad: è qualcosa di completamente nuovo» dice Edgar Heinrich, Head of Design BMW Motorrad. Il Concept CE 02 presenta nuove proporzioni e forme nuove. «Volevamo arrivare ad un livello di innovazione nel design mai raggiunto finora. La semplicità d’uso era importante, ma ancor più fondamentale era la componente emozionale, così come il divertimento alla guida» conclude Heinrich. «Incarna la libertà giovanile e la spensieratezza – un po’ come uno skateboard su due ruote» è invece il commento di Alexander Buckan, Head of Vehicle Design BMW Motorrad.

Le ruote sono di grandi dimensioni, simili a quelle di una fun bike. Sono progettate come ruote a disco, enfatizzando graficamente le proporzioni del veicolo. La zona scura per le due unità della batteria e la trasmissione con dettagli argentati crea un corpo compatto. La sella lunga e stretta e il telaio completano la silhouette distintiva.

