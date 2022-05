BMS wireless, Marelli firma la nuova era delle batterie

Con il nuovo “Wireless distributed Battery Management System (wBMS)” Marelli presenta al mercato il suo BMS wireless, un sistema di gestione delle batterie senza cablaggi. Eliminando il 90% dei cavi di collegamento con i moduli della batteria, il wBMS consente di eliminare significativi ingombri, molto peso, ridurre i costi e concepire architetture innovative e flessibili.

Il BMS “senza fili” sulle prime auto nel 2024

Il sistema sarà disponibile dal secondo trimestre del 2022 per supportare i nuovi modelli BEV dei clienti in uscita per il 2024.

Questa soluzione, spiega l’azienda di componentistica auto in un comunicato «elimina la necessità di collegamenti “daisy-chain” – con configurazione a “margherita” – grazie alla tecnologia wireless che consente la comunicazione tra le batterie e l’unità di controllo». Rispetto alle precedenti soluzioni cablate, il nuovo wBMS di Marelli semplifica anche la struttura e l’installazione delle celle della batteria e riduce la complessità dell’assemblaggio.

Marelli: un punto di svolta per l’automotive

«Il sistema BMS wireless rappresenta un punto di svolta per l’industria automotive» spiega Razvan Panati, Head of Power Electronics Technology della divisione Vehicle Electrification di Marelli. Anche se altri player del settore stanno sviluppando BMS wireless, quello di Marelli ha alcune caratteristiche uniche. Per esempio ha la stessa architettura di base del sistema BMS cablato di Marelli. Quindi può essere applicato a numerose piattaforme di veicoli esistenti, con modifiche minime. «Questa flessibilità garantisce una significativa riduzione dei costi di ingegneria _ aggiunge Panati _ e consente a Marelli di rendere questa tecnologia di fascia alta accessibile al mercato di massa».

Il BMS rappresenta il “cervello” della batteria: gestisce l’energia immagazzinata e la capacità della batteria di fornire energia al resto del veicolo. Controlla e fornisce informazioni sulle condizioni operative e sullo stato della batteria, e monitora, ottimizza e protegge la batteria stessa.

Meno peso, meno ingombri, più autonomia

La rimozione dei connettori nel sistema wBMS Marelli diminuisce il peso e, di conseguenza, garantisce una maggiore efficienza energetica del veicolo. In altre parole, più autonomia a parità di carica. Liberando spazio nel pacco batterie, la nuova soluzione consente anche l’utilizzo di batterie di dimensioni maggiori. E nelle giuste condizioni batterie più grandi si traducono in prestazioni migliori.

Il sistema wBMS di Marelli può essere fornito con un’applicazione software che stima inoltre diversi parametri fondamentali di ciascuna cella. Per esempio lo stato di carica, lo stato di salute e lo stato di potenza.

