Blume (VW) shock: “Obbligateci a passare all’elettrico”

Serve «una legislazione vincolante per promuovere la mobilità elettrica, che dia certezza alle aziende e permetta di programmare a lungo termine». Il numero uno del Gruppo Volkswagen Oliver Blume, insomma, sollecita l’Ue a mantenere la sua rotta, con lo stop alle auto a benzina e diesel nel 2035 e il passaggio all’elettrico.

La presa di posizione di Blume, espressa in un‘intervista al media tedesco Welt, può sorprendere. Il grande capo della Volkswagen è sempre stato tiepido verso la mobilità elettrica e proprio per questo fu chiamato a sostituire l’entusiasta Herbert Diess.

Per Blume l’industria dell’auto ha bisogno di certezze a lungo termine

E con lui i piani di elettrificazione più spinti di Volkswagen sono stati ridimensionati. Da ultimo, proprio pochi giorni fa, è stato ulteriormente posticipato il progetto Trinity per l’auto elettrica di nuova generazione basata sulla nuova piattaforma SSP.

Tuttavia oggi Blume proclama che il motore elettrico «è molto superiore al motore a combustione». E sembra prendere atto di una realtà: l’industria automobilistica mondiale si è spinta troppo avanti per invertire la rotta. Tenere i piedi in due staffe, elettrico e termico, rischia solo di metterla definitivamente in crisi.

Sostiene perciò che è «giusto che l’Unione si attenga alla mobilità elettrica dopo il 2035». Quanto ad altre tecnologie pulite, come i carburanti sintetici, Blume dice che «potrebbero essere prese in considerazione» ma solo in settori di nicchia. Infatti «la disponibilità di carburanti sintetici ne esclude l’uso in un’ampia gamma di veicoli».

Ma chiede garanzie su infrastrutture di ricarica, prezzi energetici e incentivi

In sostanza Blume invita la nuova Commissione europea a guida von del Leyen a «mantenere la rotta sulla mobilità elettrica».

Nell’intervista Blume chiede però maggior sostegno alla transizione. Con migliori infrastrutture di ricarica, prezzi dell’energia inferiori e incentivi all’acquisto. Quest’ultimo riferimento è alla fine degli incentivi in Germania che ha pesantemente colpito le vendite della gamma elettrica Volkswagen nel primo semestre dell’anno.

Se la legislazione per promuovere l’auto elettrica fosse “vincolante” e la regolamentazione “sviluppata rigorosamente” secondo Blume l’industria dell’auto europea avrebbe “meno problemi” e anche quella tedesca “rafforzerebbe la sua competitività nei confronti di altri Paesi“.

