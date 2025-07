Blocco Euro 5 rinviato di almeno un anno: approvato alla Camera un emendamento che lascia alle Regioni di decidere che cosa fare dopo il 1° ottobre 2026.

Blocco Euro 5 rinviato e valido solo per comuni oltre 100 mila abitanti

Tutto come previsto, abbiamo scherzato. Slitta di almeno un anno dal 1° ottobre 2025 il termine che prevedeva per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna il blocco delle diesel Euro 5. La correzione di rotta approvata approvato dalla Commissione Ambiente e Trasporti della Camera con un emendamento specifico al decreto Infrastrutture. Deciso inoltre che il limite andrà applicato in via prioritaria alla circolazione nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti. Restringendo di parecchio il numero dei Comuni interessati, che in precedenza era fissato a 30 mila. Sul rinvio ha molto pesato l’insistenza della Lega, anche se c’è chi fa notare che la norma era stata approvata quando Matteo Salvini faceva parte del governo. “Una scelta di buon senso che, soprattutto in Lombardia, rende meno gravoso e oneroso un orientamento europeo a dir poco sproporzionato”, ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Alle scelte ideologiche dobbiamo contrapporre azioni sostenibili. In ogni senso: per l’ambiente e per il sistema economico-produttivo”.

Primo effetto: le Euro 5 risalgono nell’usato

Al presidente della Lombardia ha fatto eco proprio Salvini, parlando di “scelta di buonsenso“. Al rinvio aprrovato in Commissione deve far seguito ora l’approvazione del Parlamento, ma vista la maggioranza al governo non ci sono dubbi sul disco verde. Il primo effetto sarà sicuramente quello di far riprendere quota alle quotazioni delle Euro 5 nel mercato dell’usato. Resta da capire quali sono le modifiche nei piani di qualità dell’aria che le tre Regioni decideranno ora di varare come misure compensative al nuovo blocco previsto da ottobre. Misure che dovranno essere idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall’ordinamento Ue. E naturalmente resta la perplessità, per non dire di peggio, di chi aveva già deciso di cambiare auto, visto che ormai poche settimane ci separavano dall’entrata in vigore del nuovo blocco.

