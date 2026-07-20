Blocchi alle euro 5, saranno veri? Le scappatoie













Dal 1° ottobre 2026 in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna è previsto il divieto di circolazione per le auto Euro 5, dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi), dalle 7:30 alle 19:30. Un divieto che tocca le aree urbane dei Comuni con più di 100.000 abitanti. Ci sarebbe anche il Piemonte, ma con l’escamotage della distribuzione di sconti, ben 14 milioni, per l’acquisto di HVO ha dribblato il fermo. E le altre tre Regioni? Il blocco dovrebbe essere confermato, ma come succede con l’Euro 4 esiste la scappatoia: il MoVe-In.

Come funziona la scatola nera che permette di circolare anche con il blocco?

Il MoVe-In (MOnitoraggio VEicoli INquinanti) non è una soluzione dell’ultimo minuto pensata per aggirare il blocco del traffico. Il sistema esiste da anni ed è già utilizzato nelle regioni interessate dai divieti per i veicoli più inquinanti, oggi fino alla classe Euro 4. Per questo, nel bacino padano non si sono registrate proteste legate all’introduzione dei nuovi limiti. Ma di cosa si tratta? Di una forma alternativa di restrizione: invece di limitare la circolazione in determinate fasce orarie o giornate, MoVe-In applica un tetto massimo di chilometri annuali ai veicoli più inquinanti.

Chi aderisce a MoVe-In non è più soggetto ai blocchi orari e giornalieri, ma a una limitazione chilometrica. Il sistema monitora il totale dei chilometri percorsi all’interno delle aree soggette a restrizioni, in qualsiasi giorno e fascia oraria, fino a un massimo annuale stabilito in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. Il controllo avviene tramite una scatola nera installata sul mezzo, che rileva le percorrenze reali grazie al collegamento satellitare con un’infrastruttura tecnologica dedicata.

Chi aderisce al servizio MoVe-In deve rispettare il numero massimo di chilometri assegnati ogni anno al proprio veicolo. Se si raggiunge questo limite, non è più possibile usare la deroga chilometrica prevista dal servizio. In pratica, una volta superata la soglia, non si può più circolare con l’auto (a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno) fino alla fine dell’anno di validità del servizio.

Non vale durante i blocchi temporanee, quanto costa e quanti chilometri si possono percorrere

La limitazione dei chilometri prevista da MoVe-In non vale quando vengono attivate le misure temporanee per l’eccesso di inquinamento. In quei giorni, anche chi ha aderito al sistema deve rispettare i blocchi del traffico finché le misure non vengono sospese. Quanto costa? Il primo anno si spendono sui 50 euro – 30 per il montaggio e 20 per il servizio – che calano a 20 nei successivi. Grazie ad una App si può controllare il saldo dei chilometri rimanenti da percorrere.

Ma quanti chilometri si possono percorrere? Dipende dalla categoria. Alcuni esempi. In Emilia Romagna un Diesel Euro 0 o Euro 1 ha un’autonomia di 1000 chilometri, ma con l’Euro 4 si sale a 8mila chilometri. Non si è molto lontani dalla percorrenza media annua dell’automobilista italiano che supera i 10.000. Considerando che non contano i chilometri fuori aria, il blocco per tanti e grazie al MoVe- In ha un effetto limitato.

I limiti con l’EURO 5?

Restiamo in Emilia Romagna dove le comunicazioni offrono questi numeri:• 10.000 km per cat. M1 –

Automobili

• 11. 000 km per cat. N1 –

Veicoli leggeri

• 15. 000 km per cat. N2 e

N3 – Veicoli pesanti.

La soglia prevista per le auto Euro 5 è più alta rispetto a quella delle Euro 4 e si avvicina di più alla percorrenza media nazionale. Ma a cosa serve davvero questo sistema? MoVe-In permette un piccolo risparmio di chilometri percorsi e quindi di emissioni, ma non risolve il problema sanitario legato all’inquinamento atmosferico.

Il piano per la qualità dell’aria prevede anche altre misure, come gli incentivi per le auto a basse emissioni. Tuttavia, come ha segnalato la Corte dei Conti, vengono finanziate anche auto termiche, riducendo così l’efficacia complessiva delle politiche ambientali.

Per migliorare davvero la qualità dell’aria, basterebbe puntare con decisione — come sta facendo la Cina — su una forte elettrificazione dei veicoli.

Qui i link alla sezione MoVe- In delle diverse Regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Veneto.