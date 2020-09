Blitz di Greenpeace a Roma per improvvisare una ciclabile

Blitz di Greenpeace a Roma, per convertire temporaneamente parte di una trafficata strada della periferia nord-est in una pista ciclabile.

Blitz di Greenpeace: città per le persone, non per l’auto

Con questo gesto clamoroso Greenpeace ha voluto denunciare le carenze delle città italiane sul fronte della mobilità sostenibile. Attiviste e attivisti hanno anche aperto uno striscione con il messaggio “Città per le persone non per le auto“. «Se vogliamo mettere un freno alla crisi climatica e all’emergenza dell’inquinamento atmosferico dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni dovute ai trasporti. Puntando su mobilità che sia davvero sostenibile, a emissioni zero e accessibile a tutta la cittadinanza», dichiara Federico Spadini, che ha guidato il blitz i Greenpeace. «In questo preciso momento storico dobbiamo ripensare le nostre città per renderle meno impattanti sull’ambiente. E anche più capaci di affrontare eventi climatici estremi sempre più frequenti e violenti. Per fare questo occorre però l’impegno degli amministratori locali, insieme a quello del governo. Destinando i “Recovery funds” solo a progetti pensati per la salute delle persone e del Pianeta, e non per finanziare attività nocive e inquinanti».

Mobilità sostenibile: tante promesse, pochissimi fatti

Le città italiane sono invase dalle auto, un problema diffuso su tutto il territorio nazionale. Ma un esempio particolarmente critico arriva da Roma, città in cui secondo Greenpeace ogni anno si perdono in media 166 ore imbottigliati nel traffico. E dove, su un totale di 5,3 milioni di spostamenti quotidiani, oltre 3 milioni avvengono in auto e moto. Questo anche perché il trasporto pubblico è carente e i servizi di sharing e le infrastrutture ciclabili non arrivano quasi mai alla periferia.

Ad oggi, dei 150 km di ciclabili transitorie promessi dalla giunta, ne sono stati realizzati solo 13,6. E rispetto all’annuncio della sindaca Virginia Raggi relativo al bando dei diesel dal centro città entro il 2024, pochissimo è stato fatto. La Capitale continua ad avere gravi problemi di aria inquinata, con concentrazioni di biossido di azoto che spesso superano i limiti di legge. Nei giorni scorsi i volontari di Greenpeace si sono mobilitati in 20 città nell’ambito della campagna #RESTART. Chiedendo che i fondi pubblici per la ripartenza siano investiti in trasporto pubblico, riqualificazione delle periferie e mobilità alternativa.

