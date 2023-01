Blitz degli ambientalisti contro Toyota e BMW: i manifesti pubblicitari dei due brand sostituiti da poster con accuse di negligenza sui temi climatici.

Blitz degli ambientalisti: sostituiti 400 cartelloni pubblicitari

È accaduto nello scorso fine settimana in Francia, Germania, Inghilterra e Belgio. Più di 400 affissioni pubblicitarie dei due marchi sono state sostituite da altre preparate da tre associazioni ambientaliste. In una si vede una Toyota RAV 4 con una grande scritta che recita “Let’s ruin everything“, che si può tradurre in “Roviniamo tutto!“. In un altro il soggetto è invece un Suv della BMW con le fiamme all’interno e le parole “Climate breakdown guaranteed“, “Crollo climatico garantito“. L’azione era stata pianificata dopo la pubblicazione del rapporto di InfluenceMap sulle aziende più recalcitranti ad affrontare la sfida climatica a livello globale. Un rapporto da cui Toyota era uscita particolarmente male, finendo nel mirino delle tre associazioni, The Subvertisers’ International, Brandalism ed Extinction Rebellion. Si tratta, ovviamente, di azioni del tutto illegali.

Nel mirino soprattutto la Casa giapponese

“Toyota ha spinto i suoi annunci ‘Beyond Zero’ sulla sostenibilità mentre esercitava pressioni sui governi per indebolire i piani per l’aria pulita”, ha spiegato Tona Merriman, portavoce di Brandalism. “Minacciando azioni legali per proteggere i loro profitti a spese di un clima vivibile. Le loro pubblicità sono disoneste” . Toyota è finita nel mirino non solo per la riluttanza a passare alle auto a emissioni zero, ma anche per i finanziamenti elargiti negli Stati Uniti al Partito Repubblicano. Ovvero alla formazione che, soprattutto durante la presidenza Trump, si è battuta in difesa dei carburanti di origine fossile. Nel mirino degli ambientalisti c’è anche la moda dei Suv, considerati del tutto inefficienti sul piano dei consumi. Una posizione che fa proseliti anche nei piani alti delle Case auto, come dimostrano le parole pronunciate dal n.1 della Citroen, Vincent Cobée