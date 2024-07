Blitz ambientalista contro il Cybertruck Tesla in Germania. Gli ambientalisti hanno fatto irruzione durante un presentazione del pick-up di Elon Musk.

Blitz ambientalista anti-Tesla ad Amburgo: “Peso e consumi assurdi”

Questa volta il blitz si è verificato ad Amburgo: un gruppo di attivisti di Letzte Generation (Ultima Generazione) ha interrotto una presentazione del Cybertruck. Il veicolo in mostra è stato ricoperto di vernice arancione e la manifestazione è stata sospesa. Sul loro profilo X (social di proprietà proprio di Musk…) gli attivisti hanno pubblicato immagini e motivazioni del blitz: “Il Cybertruck pesa poco meno di tre tonnellate, quindi ha un consumo energetico assurdamente elevato a causa di questo peso enorme. Sprechi insensati che noi come società non possiamo permetterci“. Ma non è solo una questione di sostenibilità ambientali: gli attivisti ne fanno anche una questione di sicurezza: “Inoltre, c’è la struttura a spigoli vivi: un disastro per la sicurezza. Il veicolo illustra perfettamente dove ci hanno portato le politiche antisociali degli ultimi decenni: pochi ricchi guidano verso la catastrofe ben blindati e portano tutti con loro“.

Il precedente di Berlino, con tre Tesla date alle fiamme

Ormai in Germania non si contano più gli atti di sabotaggio nei confronti di Tesla. Molte azioni, spesso firmate da Letzte Generation, hanno preso di mira la fabbrica tedesca della marca, che si trova nel Brandeburgo, non lontano da Berlino. Oggetto del contendere: i ripetuti disboscamenti fatti per trovare lo spazio necessario e il consumo di acqua, ritenuto eccessivo per l’equilibrio idrico della zona. Ma di recente si sono verificati episodi di vandalismo anche nella capitale. Ai primi di giugno tre vetture del marchio americano sono state date alle fiamme in diverse zone della capitale. Al momento la Polizia non è riuscita a risalire ai responsabili, nonostante i ripetuti appelli a ricevere collaborazione da parte di eventuali testimoni. Nel caso di Amburgo, invece, non sarà difficile risalire ai protagonisti del blitz, che si sono fotografati sui social accanto al veicolo su cui hanno rovesciato secchi di vernice: “Vogliamo riunirci con quante più persone possibile e chiarire che: Non lo accetteremo! Sono necessarie onestà e risposte politiche adeguate alla catastrofe climatica“, hanno scritto.