Blade Battery BYD: garanzia estesa a 8 anni e 250 mila km anche per le auto già vendute

BYD rafforza la propria strategia sul mercato europeo annunciando l’estensione della garanzia sulle sue Blade Battery a otto anni o 250.000 chilometri. L’estenzione è valida anche sui veicoli già in circolazione. Una mossa che intercetta uno dei timori più diffusi tra i proprietari di auto elettriche: la durata reale della batteria e il suo impatto sul valore dell’auto nel tempo. E uno sfoggio di sicurezza sulla qualità delle proprie Blade Battery.

Un segnale forte su affidabilità e valore residuo

L’estensione della garanzia riguarda tutte le Blade Battery, cuore tecnologico dei veicoli BYD a nuova energia, sia 100% elettrici sia Super Hybrid DM-i. La copertura prevede uno State of Health (SOH) minimo del 70% dopo otto anni di vita e una percorrenza di 250 mila km. In precedenza, il limite chilometrico era fissato a 150.000 km.

Questa scelta assume un significato preciso, soprattutto per flotte e utenti ad alto chilometraggio. E dimostra che il colosso cinese ha verificato, nell’utilizzo reale, una durata della proprie batterie molto superiore alle attese. Non a caso l’estensione è retroattiva: anche chi già guida un modello BYD beneficia automaticamente della nuova copertura.

BYD insomma sceglie di rispondere con un argomento concreto: assumersi il rischio tecnologico della batteria nel lungo periodo.

La Blade Battery rappresenta uno degli elementi di maggiore discontinuità tecnologica introdotti da BYD. Basata su chimica litio ferro-fosfato (LFP), elimina l’uso di nichel e cobalto, riducendo sia i costi sia la dipendenza da materie prime critiche. Una scelta che privilegia sicurezza e stabilità. Il design a “lama” consente a ogni cella di funzionare come elemento strutturale, aumentando la rigidità del veicolo e migliorando la protezione in caso di impatto. Inoltre, il pacco batteria risulta più compatto, con una riduzione del volume occupato fino al 50% rispetto alle soluzioni tradizionali, lasciando maggiore libertà ai progettisti.

Blade Battery: 3.000 cicli dichiarati e più sicurezza. Prove su strada

BYD dichiara per la Blade Battery oltre 3.000 cicli completi di carica e scarica, equivalenti a una vita teorica di circa 1,2 milioni di chilometri. Numeri che, se confermati nell’uso reale europeo, contribuirebbero a ridimensionare il timore della sostituzione del pacco batteria come costo futuro.

Sul fronte sicurezza, la Blade Battery ha superato test estremi come il nail penetration test, mantenendo temperature superficiali inferiori ai 60 °C, oltre a prove di sovraccarico, schiacciamento, immersione in acqua salata e resistenza a temperature superiori ai 300 °C. Un insieme di test che BYD utilizza per costruire credibilità anche fuori dal mercato domestico.

Dal punto di vista delle prestazioni, la Blade Battery consente valori di autonomia e ricarica ormai allineati alle aspettative europee. Un caso emblematico è la BYD Seal, che Vaielettrico ha già analizzato in termini di autonomia reale e comportamento sulle colonnine italiane.

Per quanto riguarda la ricarica rapida, modelli come la SEALION 7 Excellence AWD promettono potenze fino a 230 kW in corrente continua, con passaggi dal 30 all’80% in meno di 20 minuti.