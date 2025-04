Black out Spagna, perché “sparare” sulle rinnovabili se il problema è la rete?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Per le conclusioni della commissione di inchiesta sulle cause del più grande black out mai avvenuto in Spagna ci vorranno ancora settimane, se non mesi. Invece, il dibattito tra addetti ai lavori, tra politica e lobby energetiche, è partito subito. Con il tentativo di addossare la colpa sulle rinnovabili. Quando fin dalle prime dichiarazioni ufficiali del governo di Madrid è evidente come ci sia un tema di rete.

Il buon senso dice che quanto accaduto in Spagna, con ricadute anche su Portogallo e Francia del sud, è una occasione preziosa. Per fare esperienza e per intervenire sulle lacune delle infrastrutture energetiche. Non solo iberiche, ma anche europee. Del resto, degli obiettivi di Bruxelles non è solo azzerare le nuove emissioni entro il 2050, ma creare anche un unico sistema energetico a livello della Ue.

Come accaduto con il black out che colpì l’Italia nel 2003. Quando gli errori emersi in quell’occasione (la mancata reazione in tempi rapidi a un incidente sulla rete tra Italia e Svizzera) diedero il via a nuovi investimenti e nuovi protocolli. Del resto, come spiegano i tecnici, un black out – come avviene con il contatore in casa – è un sistema per assicurarsi contro danni più gravi.

Black out e rinnovabili: perché un incidente come in Spagna in Italia non sarebbe possibile

In altre parole, l’Italia ha imparato la lezione. Facendo di Terna uno degli operatori guida in tutta Europa. Questo spiega il senso di un intervento che porta la firma dell’associazione Gis-Gruppo impianti solari. “In Italia una situazione del genere non sarebbe possibile. Poiché gli impianti da fonte rinnovabile sono connessi alla rete secondo regole che impediscono criticità in caso di guasto. La Spagna ha un parco rinnovabili molto più datato di quello italiano e con regole di connessione che all’inizio non erano così restrittive come lo sono oggi“.

Non a caso, anche in Spagna sta emergendo come il nodo del problema sia la “resilienza” e la capacità di reazione della rete. In Spagna, ma anche in Portogallo e in Francia. Invece, c’è chi ha subito approfittato per mettere in dubbio la transizione energetica basata sulle fonti rinnovabili perché intermittenti. Rilanciando il tema del nucleare per dare stabilità alla rete. Nonostante i vertici di Red Electrica, l’operatore che gestisce l’infrastruttura, e il premier Pedro Sanchez abbiano subito escluso responsabilità degli impianti fotovoltaici. Perché si sono staccati solo dopo i primi due cali di tensione sulla rete.

Un altro lettore ci segnala che il problema potrebbe anche essere avvenuto in Francia. Anche qui è tutto da verificare, ma come segnala il quotidiano le Figaro, uno dei reattori della centrale nucleare francese di Golfech, nel Tarn-et-Garonne, “si è spento automaticamente, in conformità con i dispositivi di sicurezza e protezione del reattore “. Lo ha comunicato EDF, la società che gestisce le centrali nucleari in Francia. “Non è improbabile che i due eventi siano collegati“, ha aggiunto. Come, è ancora da vedere.

Il think tank Ecco: “Nessuno dei black out più recenti è dipeso dalle rinnovabili, ma da una disfunzione o un incidente sulla rete”

Come segnalato nel precedente articolo da Vaielettrico.it, tutti i più gravi black out avvenuti a livello globale negli ultimi 35 anni hanno sempre avuto come causa principale una disfunzione o un incidente sulla rete. Per cui attaccare le rinnovabili appare come pretestuoso. Come spiega Chiara di Mambro, Direttrice Strategia Italia e Europa di ECCO, il think tank italiano per il clima. “Nessuno degli eventi recenti avvenuti nei mercati con un’elevata quota di energie rinnovabili è stato causato da una dipendenza eccessiva dalle rinnovabili”.

Nel suo intervento, la responsabile di Ecco specifica che la scorsa settimana, l’Agenzia Internazionale dell’Energia ha chiarito come i governi debbano prendere seriamente l’investimento nelle reti elettriche. “I responsabili politici devono soppesare i costi iniziali più elevati di un’infrastruttura più resiliente. Con i benefici derivanti dalla riduzione delle interruzioni dell’approvvigionamento energetico”.

Per la cronaca, sempre nello stesso documento l’IEA ha sottolineato il ruolo dei combustibili fossili. I quali contribuiscono non poco all’instabilità energetica: “I rischi per la sicurezza dell’approvazione di petrolio e gas rimangono significativi e sono destinati ad evolversi nel tempo. I cambiamenti geopolitici, la crescente concentrazione dei flussi di petrolio e GNL attraverso un numero limitato di strozzature, insieme a modelli meteorologici più estremi e ad altre nuove minacce, manterranno la sicurezza dell’approvazione di petrolio e gas al centro delle politiche energetiche per i decenni a venire.”

Autoproduzione, servono incentivi per le batterie

Ma non si tratta solo di fare il “tagliando” alla rete, come appare ormai evidente in Spagna. Per supportare la produzione delle rinnovabili ci sono anche altri interventi possibili. Come suggerisce il nostro lettore Nello Roscini, basterebbe copiare dal Portogallo: il governo ha stanziato incentivi per l’acquisto di batterie legate all’autoproduzione rinnovabile. Intervento quanto mai necessario, visto che il Portogallo produce più energia della domanda. E i pannelli si sono diffusi in moltissimi edifici pubblici.

