Black out Spagna, le rinnovabili c’entrano poco: l’indagine parte dalla rete

Cosa ha causato il black out in Spagna? C’è chi ha puntato il dito contro le rinnovabili, in questi giorni arrivate a soddisfare fino al 100% della domanda elettrica. E chi ha accusato il governo spagnolo perché ha deciso di chiudere le centrali nucleari entro il 2030. Nella confusione delle ore successive al più grande black out mai avvenuto in Spagna si spara nel mucchio. Ma l’indagine su quanto avvenuto non potrà che partire da eventuali malfunzionamenti della rete. E da che cosa li ha causati.

Interpellati da Vaielettrico.it, manager e dirigenti delle utility italiane preferiscono non commentare. Aspettano di capirne di più: anche se il nostro Paese non è stato coinvolto (a differenza di Francia e Portogallo) sono ovviamente molto interessati. Per capire dove stanno gli errori e farne eventualmente tesoro.

Black out in Spagna: anche la Ue invia a Madrid un gruppo di tecnici: “E’ l’episodio più grave avvenuto in Europa da due decenni”

Così come è interessata l’Unione europea, perché punta ad avere una infrastruttura energetica che sia sempre più connessa ma anche più resiliente. “Questo blackout è il più grave da quasi due decenni in Europa e stiamo monitorando attentamente la situazione“, ha affermato il commissario europeo per l’Energia Dan Jørgensen. Secondo il Financial Times – che cita un funzionario Ue – anche Bruxelles invierà “un gruppo di esperti per indagare sull’incidente. E formulare raccomandazioni per migliorare la resilienza della rete“.

Ma uno dei manager ci mette su una pista. “Se si guarda ai grandi black out che si sono verificati nel mondo negli ultimi anni, sono sempre stati dovuti a problemi tecnici causati da incidenti o disattenzioni nella gestione della rete. Non penso che ci siano responsabilità da parte degli impianti rinnovabili o delle centrali nucleari“.

In effetti, l’elenco dei black out più gravi degli ultimi 35 anni evidenzia un comune denominatore: inconvenienti sulle linee di trasmissione. Uno di questi episodi è avvenuto in Italia, il 28 settembre del 2003: 56 milioni di italiani rimasero al buio tra le 12 e le 24 ore, a seconda delle aree geografiche.

Black out in Spagna: il governo di Madrid apre una inchiesta ma esclude un ruolo delle rinnovabili

Prima l’incidente: per l’abbondante nevicata, un albero cadde sui tralicci al confine con la Svizzera, interrompendo la linea. Poi l’inconveniente tecnico: una reazione a catena a causa del sovraccarico delle linee di cui i tecnici si accorsero in ritardo e scarso coordinamento tra i gestori di rete dei due Paesi.

In questo prime ora, prima che parta la commissione di inchiesta, il governo spagnolo ha comunque precisato alcuni punti. Prima Eduardo Prieto, amministratore delegato di Red Electrica (l’equivalente spagnolo di Terna), dopo aver conferito con i vertici dei servizi segreti, ha escluso che ci sia stato un cyber attacco. “Siamo in grado di concludere che non si è verificata alcuna intrusione nel nostro sistema di controllo della rete elettrica“.

Poi il premier socialista Pedro Sanchez ha escluso che si sia trattato di un “eccesso di produzione da parte delle rinnovabili”. Al momento dell’incidente, l’insieme delle fonti green (solare, eolico e nucleare) stavano garantendo il 76% delle domanda. Sanchez ha anche risposto alle critiche dell’opposizione di centrodestra per la decisione di chiudere le centrali nucleari. “Il nucleare non è stato più resiliente”, ha detto il premier. “Se avessimo avuto una maggiore dipendenza dall’energia nucleare, la ripresa non sarebbe stata così rapida”. Il riferimento è al fatto che l’energia prodotta dai reattori nucleari non è “modulabile”.

Le rinnovabili sono entrate in gioco, con una perdita di potenza, solo dopo i primi due guasti.

E allora cosa è accaduto? Con quanto riferito dal capo di Red Electrica – e grazie all’aiuto di Andrea Garramone, lettore di Vaielettrico.it che ci ha scritto – possiamo ora ricostruire alcuni punti fermi.

1) Alle 12.33 la rete ha evidenziato una perdita di potenza.

2) Quasi subito la rete si è autostabilizzata e ha recuperato funzionalità.

3) Circa 1,5 secondi dopo la rete ha presentato una seconda perdita di potenza.

4) Circa 3,5 secondi dopo, si è interrotta la connessione Spagna-Francia, per instabilità della rete.

5) La rete è stata colpita da una massiccia perdita di potenza da fonti rinnovabili.

6) La rete è collassata.

In sostanza, da quanto raccontato dal capo di Red Electrica, le rinnovabili sono entrate in gioco, con una perdita di potenza, solo dopo i primi due guasti.

Per la cronaca, il black out potrebbe influire sulla reputazione dei gestori della rete. Ma non avrà ripercussioni relative sulle bollette degli spagnoli: il prezzo medio dell’elettricità il giorno dopo il black out era il più basso d’Europa.

