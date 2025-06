Black out in Spagna: rinnovabili assolte, il governo accelera la transizione

Un mese e mezzo dopo il black out che ha colpito la Spagna il 28 aprile, il governo di Madrid ha fornito una ricostruzione ufficiale delle cause. Non si è trattato di un cyber-attacco, ma di un concatenarsi di eventi tecnici e gestionali, aggravati da un’inadeguata programmazione della rete. Le rinnovabili, come chiarito dai tecnici e dallo stesso gestore Red Eléctrica, non sono state all’origine del guasto.

Tra gli addetti ai lavori, era già evidente all’indomani dell’incidente che ha lasciato “al buio” la penisole iberica per mezza giornata: le cause del black out sono da ricercare nella scarsa reazione della rete. In altre parole, le rinnovabili sono state più vittime che colpevoli.

Nella relazione del governo, il blackout è stato il risultato di una catena di eventi tecnici che ha progressivamente destabilizzato il sistema. Culminando in un’interruzione per sovratensione. La ministra dell’Energia spagnola, Sara Aagesen, ha dichiarato che, sebbene le risorse fossero teoricamente disponibili, non erano correttamente programmate. Oppure non hanno risposto in modo adeguato alle esigenze del sistema.

Black out in Spagna, la prima causa tecnica: troppe centrali termiche era state spente al momento sbagliato

Secondo l’indagine ufficiale, Red Eléctrica non ha attivato un numero sufficiente di centrali termoelettriche nelle ore centrali del giorno. L’azienda aveva stimato che le accensioni mattutine sarebbero state sufficienti, ma non ha previsto correttamente l’aumento di tensione e le oscillazioni anomale di frequenza che si sono verificate nella tarda mattinata.

Secondo punto: il giorno del blackout, alle 12.03 si è verificata una prima oscillazione di 0,6 Hz con fluttuazioni di tensione durate quasi cinque minuti. Sempre nell’indagine governativa si legge che “l’intervento previsto di rete, tra cui l’aumento della connettività tra nodi e la riduzione dell’interconnessione con la Francia, ha smorzato l’instabilità, ma ha anche innescato un pericoloso innalzamento della tensione“.

Black out: dito puntato sul gestore della rete

Quando è arrivata la seconda oscillazione, alle 12.16, il gestore ha tentato di attivare una centrale in grado di stabilizzare la tensione, ma il blackout è sopraggiunto prima che l’impianto potesse intervenire. Inoltre, alcune centrali si sono disconnesse in modo improprio, prima ancora che venissero superati i limiti di tensione stabiliti.

La rete spagnola ha mostrato gravi limiti strutturali e operativi: impianti chiamati a gestire la tensione hanno immesso energia reattiva invece di assorbirla, e altri non hanno risposto affatto. Le rinnovabili, al contrario, si sono disconnesse per autodifesa, in alcuni casi anche troppo presto rispetto ai valori limite previsti, aggravando ma non causando il blackout.

Il governo: avanti con le rinnovabili

Aelec, l’associazione che rappresenta i produttori energetici come Iberdrola e Endesa, ha respinto le accuse governative. Sottolineando che le centrali hanno rispettato le normative vigenti. Secondo Aelec, sono maggiori le responsabilità di Red Eléctrica. Perché avrebbe gestito la tensione con una capacità sincrona troppo limitata e una distribuzione geografica sbilanciata, rendendo il sistema vulnerabile.

Il gestore Red Eléctrica, dal canto suo, ha puntato il dito contro un impianto fotovoltaico a Badajoz, attribuendogli l’innesco delle oscillazioni. Non la pensano così i tecnici che hanno redatto la relazione governativa. A loro dire, le responsabilità maggiori ricadono sulle centrali termiche pagate per un servizio di regolazione che non hanno svolto in modo efficace.

Regolamentazione: aprire alle rinnovabili i servizi di rete

Secondo analisti ed esperti , la soluzione è evidente. Come segnalato dal sito Qualeenergia.it, citando il ricercatore del Cnr Luigi Moccia, occorre aprire il mercato dei servizi di rete anche agli impianti rinnovabili, che oggi sono esclusi da regolamento, non per limiti tecnici. Attualmente, il servizio di regolazione della tensione è affidato quasi esclusivamente alle centrali termiche, per un costo annuo stimato di 600 milioni di euro.

Tecnologie come gli inverter grid-forming e i sistemi di accumulo a batteria sono strumenti chiave per migliorare la flessibilità e la resilienza della rete. Lo ha ribadito anche SolarPower Europe, che ha criticato la lentezza della Spagna negli investimenti in batterie: nel 2023 sono stati installati solo 250 MWh di capacità, a fronte di ben 9 GW di nuova potenza solare.

Da parte sua, il governo ha fatto sapere che proseguirà nella sua politica per l’espansione delle rinnovabili. “Crediamo nella transizione energetica e sappiamo che non è una questione ideologica. Ma uno dei principali vettori di crescita di questo Paese in termini di opportunità di reindustrializzazione”, ha affermato.

Il governo – allo stesso tempo – ha annunciato che presenterà una serie di misure per rafforzare la rete. E migliorarne la capacità di controllo della tensione. Una serie di provvedimenti riguarderà l’aumento della flessibilità del sistema e il potenziamento delle interconnessioni con i Paesi confinanti.